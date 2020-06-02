Долги вскрыли после обращения уволившейся работницы в прокуратуру
В Улан-Удэ в прокуратуру обратилась женщина с жалобой о нарушении её прав на своевременную оплату труда в кондитерском цехе столовой «Аппетит».
- Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ заявителю при расторжении трудового договора в последний день работы не произведен окончательный расчёт, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
После вмешательства прокуратуры работнице были выплачены все причитающиеся выплаты при увольнении в размере 19 тысяч рублей, а также денежная компенсация в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ.
- В ходе проверки установлено, что у этого же индивидуального предпринимателя имеется задолженность по выплате заработной платы за март 2020 года перед 17 работниками в размере 173 755 рублей, - сообщает прокуратура.
По результатам проверки работодателю внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
В Бурятии задолжали зарплату работникам «Аппетита»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 02.06.2020
Долги вскрыли после обращения уволившейся работницы в прокуратуру
Бизнес, 02.06.2020
Так как выплаты идут по линии Пенсионного Фонда, при зачислении могут прийти СМС о зачислении пенсии
Ежедневно предприятие может изготавливать до 50 тысяч одноразовых медицинских масок
Арендаторы торгового комплекса «Народный» собрались на сход, где заявили о «безвыходном положении»
Также выберут лучшие гостиницы
Доехать до современного торгово-развлекательного центра «Мёд» можно на уникальном «Медовом» автобусе
Этот факт выявили иркутские таможенники
Кредиты по программе будут выдаваться под 2% годовых
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы
Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах
Административные производства возбуждены на ООО «Центральный» и «Фортуна»
На момент проверки в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно
Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий