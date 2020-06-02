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В Бурятии задолжали зарплату работникам «Аппетита»

В Бурятии задолжали зарплату работникам «Аппетита»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Долги вскрыли после обращения уволившейся работницы в прокуратуру

В Улан-Удэ в прокуратуру обратилась женщина с жалобой о нарушении её прав на своевременную оплату труда в кондитерском цехе столовой «Аппетит».

- Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ заявителю при расторжении трудового договора в последний день работы не произведен окончательный расчёт, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

После вмешательства прокуратуры работнице были выплачены все причитающиеся выплаты при увольнении в размере 19 тысяч рублей, а также денежная компенсация в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ.

- В ходе проверки установлено, что у этого же индивидуального предпринимателя имеется задолженность по выплате заработной платы за март 2020 года перед 17 работниками в размере 173 755 рублей, - сообщает прокуратура.

По результатам проверки работодателю внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

долги по зарплате
 
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