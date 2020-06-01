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В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» открылся гипермаркет «Титан». Фоторепортаж

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Доехать до современного торгово-развлекательного центра «Мёд» можно на уникальном «Медовом» автобусе

Группа компаний «Титан» осенью 2018 года приступила к строительству торгово-развлекательного центра «Мёд» в сотых кварталах Улан-Удэ. На этом месте был только песчаный пустырь рядом с основной магистралью, соединяющий центр города с активно развивающейся и застраивающейся юго-западной частью.

Сотые квартала – это уже не пригород, время в пути от центра города до «Мёда» по хорошей четырёхполосной дороге занимает не более 10 минут.

За два года построено современное трёхэтажное площадью 18 тысяч квадратных метров, оснащённое системами климат-контроля, кондиционирования, вентиляции, пожаротушения, отвечающее требованиям безопасности согласно действующим нормам. Для удобства посетителей здесь предусмотрены лифты, эскалаторы, камеры хранения, гардероб, туалетные комнаты.

Для покупателей, приехавших на общественном транспорте, построен регулируемый пешеходный переход. А для автомобилистов подготовлена оснащённая, комфортабельная парковка на 600 машиномест.

Ещё одна фишка «Титана» - для доставки покупателей по городу будет курсировать фирменный «Медовый» автобус.

Сегодня, 1 июня, открылась первая очередь ТРЦ – гипермаркет «Титан». Общая площадь 6,5 тысяч квадратных метров. Ассортимент товаров составляет более 23 тысяч наименований продуктов и непродовольственных товаров. Такой большой выбор удовлетворит запросы покупателей.

- Сегодня, в свете определённых ограничений, мы открываем только первый этаж – продовольственный гипермаркет «Титан». На втором этаже продолжается отделка. Здесь будут детский, торговые отделы, фудкорт и развлекательные зоны: детский луна-парк, семейное кафе и так далее. Второй этаж мы планируем открыть в августе, я надеюсь, это будет, когда снимутся все ограничения, - сказал руководитель Группы компаний «Титан» Вадим Бредний.

К осени ожидается открытие цокольного этажа, на котором будет большой фитнес-клуб. В нём будет бассейн с шестью дорожками. Также в торговом центре будут парикмахерские, химчистка и многое другое.

Гипермаркет построен с учётом инноваций в ритейле. Торговое и технологическое оборудование производства Италии, Германии и Южной Кореи обеспечит качественное хранение продуктов.

Цеха собственно производства и хлебопекарня предложат своим покупателям свежие полуфабрикаты, салаты, пышные и ароматные выпечку и хлеба.

- Здесь представлен широкий ассортимент уникальных продуктов: это и фермерские продукты, которые мы ежедневно доставляются прямо с полей с наших ферм, также у нас есть ремесленный хлеб, изготовленный на живой закваске и каждый час выходит горячим. Огромный ассортимент напитков, огромный ассортимент собственных наших производств: фабрика «Селенга», представлена вся линеечка; уникальный ассортимент рыбозавода «Байкал»; продукция кондитерского цеха «Кондитерские истории». Любой покупатель может найти товар на любой вкус, - сказали представители «Титана» на открытии.

Кроме того, здесь есть уникальная «Медовая лавка» с большим ассортиментом мёда и медовых товаров в Бурятии.

Отдел «Свежая рыба» - новинка в ритейле. Впервые покупатели смогут приобрести живую рыбу из аквариума, а рыбным гурманам предлагают приобрести охлаждённую рыбу на льду. Множество таких новинок и приятных сюрпризов ждёт покупателей «Титана» в сотых кварталах.

Покупателей будет обслуживать 21 кассовый терминал, предусмотрена касса для экспресс-покупок.

С открытием гипермаркета «Титан» создал 210 новых рабочих мест для жителей Бурятии со стабильной зарплатой и социальным пакетом.

Здесь же состоялось подведение итогов благотворительной акции «Делаем добро вместе». На этот раз собранные средства будут перечислены в фонд помощи детям «Пусть всегда буду Я» с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями. За месяц удалось собрать 355 080 рублей. Сертификат вручили во время торжественного открытия представителю фонда.

- Я хочу выразить благодарность в адрес коллектива «Титана», мы с ними контактируем давно, в течении 10 месяцев и никогда не оставался «Титан» в стороне», помогал тем или иным путём. Сегодня мы видим результат, когда покупатели откликнулись на просьбы коллектива, которые делали упор, что с каждой покупки 5 рублей перечислялось в фонд. Спасибо! – сказал директор фонда Василий Михайлов.

Уже завтра стартует следующая акция. На этот раз средства будут собирать для Дома ребёнка «Аистёнок».

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