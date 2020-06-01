19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»

На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей



ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold), совместно с администрациями Окинского и Муйского районов подвели итоги конкурсов социально значимых проектов «Добывая лучшее будущее». В обоих районах определены 19 проектов, на реализацию которых компания выделит 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Бурятзолото».



Цель конкурсов «Добывая лучшее будущее», которые проводятся шестой год подряд, - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий. Всего на конкурсы в двух районах поступило 47 заявок в сфере краеведения, развития социальной инфраструктуры, организации досуга населения и дополнительного образования детей.



Победителей определила экспертная комиссия из представителей предприятия «Бурятзолото», администраций Окинского и Муйского районов республики, региональной общественной организации развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн», а также экспертов министерства природных ресурсов Бурятии. Они выбрали 19 проектов, которые будут реализованы до 31 октября 2020 года.



- По количеству заявок, поступивших в шестой год конкурсов «Добывая лучшее будущее», мы видим, что его актуальность для жителей Окинского и Муйского районов остаётся высокой. Все заявленные проекты значимы по своей проблематике и интересны по способу реализации. Мы благодарим всех участников и поздравляем всех победителей. Уверены, что грантовые средства окажут реальную помощь в решении социально значимых проблем, - поделился заместитель операционного директора Nordgold, куратор ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.



В Окинском районе конкурсная комиссия решила поддержать восемь проектов. В частности, Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних планирует открыть игровую комнату. Окинская центральная районная библиотека создаст летний читальный зал. В отдалённом селе Боксон появится спортивная площадка. Сотрудники центра культуры села Хара-Хужир получат музыкальное оборудование. Жители самого дальнего села Улзэтэ Окинского района построят детскую площадку. Жители села Орлик установят скамейки в парке Победы. Кроме того, жители Орлика в честь 80-летия со дня образования Окинского района обустроят новую достопримечательность - здесь установят смотровую площадку с панорамным видом. Единственная в мире Сорокская сойотская школа-интернат откроет зал для тренировок по настольному теннису.



В Муйском районе отобрано 11 проектов. Жители Усть-Муи построят новую спортивную площадку на территории своего села. Муйская городская библиотека создаст учебную фотостудию и школу дорожной безопасности. Детская спортивная школа откроет новую секцию по акробатике и дополнительный набор на секцию бокса. Муйская районная больница откроет школу здоровья для пациентов с ограниченными возможностями. Пенсионеры Северомуйска создадут кукольный театр, спектакли которого покажут детям всего села. В микрорайоне МК-163 Таксимо построят спортивную площадку. Краеведы Таксимо издадут книгу «Поселенцы Муйской долины», в которой расскажут об истории поселений района в период 1922 - 1952 гг. Культурный комплекс «Тоннельщик» откроет игротеку для детей Северомуйска. В селе Усть-Муя будет отремонтирован школьный стадион.



Справка:



ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен в Муйском районе, «Холбинский» - в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Республики Бурятия. На предприятии работает полторы тысячи человек. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.



Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.

