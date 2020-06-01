 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Июня

31 Мая

Популярное

19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»

19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей

ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold), совместно с администрациями Окинского и Муйского районов подвели итоги конкурсов социально значимых проектов «Добывая лучшее будущее». В обоих районах определены 19 проектов, на реализацию которых компания выделит 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Бурятзолото».

Цель конкурсов «Добывая лучшее будущее», которые проводятся шестой год подряд, - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий. Всего на конкурсы в двух районах поступило 47 заявок в сфере краеведения, развития социальной инфраструктуры, организации досуга населения и дополнительного образования детей.

Победителей определила экспертная комиссия из представителей предприятия «Бурятзолото», администраций Окинского и Муйского районов республики, региональной общественной организации развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн», а также экспертов министерства природных ресурсов Бурятии. Они выбрали 19 проектов, которые будут реализованы до 31 октября 2020 года.

- По количеству заявок, поступивших в шестой год конкурсов «Добывая лучшее будущее», мы видим, что его актуальность для жителей Окинского и Муйского районов остаётся высокой. Все заявленные проекты значимы по своей проблематике и интересны по способу реализации. Мы благодарим всех участников и поздравляем всех победителей. Уверены, что грантовые средства окажут реальную помощь в решении социально значимых проблем, - поделился заместитель операционного директора Nordgold, куратор ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.

В Окинском районе конкурсная комиссия решила поддержать восемь проектов. В частности, Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних планирует открыть игровую комнату. Окинская центральная районная библиотека создаст летний читальный зал. В отдалённом селе Боксон появится спортивная площадка. Сотрудники центра культуры села Хара-Хужир получат музыкальное оборудование. Жители самого дальнего села Улзэтэ Окинского района построят детскую площадку. Жители села Орлик установят скамейки в парке Победы. Кроме того, жители Орлика в честь 80-летия со дня образования Окинского района обустроят новую достопримечательность - здесь установят смотровую площадку с панорамным видом. Единственная в мире Сорокская сойотская школа-интернат откроет зал для тренировок по настольному теннису.

В Муйском районе отобрано 11 проектов. Жители Усть-Муи построят новую спортивную площадку на территории своего села. Муйская городская библиотека создаст учебную фотостудию и школу дорожной безопасности. Детская спортивная школа откроет новую секцию по акробатике и дополнительный набор на секцию бокса. Муйская районная больница откроет школу здоровья для пациентов с ограниченными возможностями. Пенсионеры Северомуйска создадут кукольный театр, спектакли которого покажут детям всего села. В микрорайоне МК-163 Таксимо построят спортивную площадку. Краеведы Таксимо издадут книгу «Поселенцы Муйской долины», в которой расскажут об истории поселений района в период 1922 - 1952 гг. Культурный комплекс «Тоннельщик» откроет игротеку для детей Северомуйска. В селе Усть-Муя будет отремонтирован школьный стадион.

Справка:

ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен в Муйском районе, «Холбинский» - в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Республики Бурятия. На предприятии работает полторы тысячи человек. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.
Бурятзолото
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 01.06.2020
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Бизнес, 01.06.2020
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
Бизнес, 29.05.2020
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Бизнес, 29.05.2020
Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Бизнес, 29.05.2020
Административные производства возбуждены на ООО «Центральный» и «Фортуна»
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Бизнес, 29.05.2020
На момент проверки в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Бизнес, 29.05.2020
Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
Бизнес, 29.05.2020
Фото-перекличку памяти поколений можно увидеть в трёх филиалах с 28 мая по 22 июля
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
Бизнес, 29.05.2020
Член союза кинематографистов Артём Бурлов обратился по этому поводу к главе Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Бизнес, 29.05.2020
Организация незаконно давала займы под проценты
В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны
В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны
Бизнес, 28.05.2020
Два лесозаготовителя привлечены к административной ответственности
Житель Бурятии получил предупреждение за берёзы
Житель Бурятии получил предупреждение за берёзы
Бизнес, 28.05.2020
Участок не используется по назначению и зарастает  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^