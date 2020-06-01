Жители Бурятии могут получить льготную ипотеку по ставке 5,85%

Ситуация с коронавирусом внесла коррективы во все сферы жизни по всему миру, включая и Россию. И государство в таких непростых условиях предпринимает различные меры поддержки населения и бизнеса. Так, одной из действенных мер является новая государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5%. О такой форме поддержки было объявлено в середине апреля.
Как программа работает и что нужно иметь в виду жителям Бурятии, если они захотят взять ипотеку, рассказали специалисты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Кроме того, есть приятная новость - в банке дали возможность людям взять ипотеку на льготных условиях даже по более низкой ставке*, чем было объявлено.
- Скажите, пожалуйста, по какой ставке можно сейчас взять ипотеку по новой госпрограмме?
- Мы пошли ещё дальше и снизили ставку до 5,85%. Причём такая ставка будет зафиксирована до конца срока выплаты кредита. Главное, успеть подать заявку до конца действия программы.
- Какое жильё можно взять по льготной ипотеке?
- Заёмщик может купить жильё на первичном рынке.
Ипотечный кредит можно получить на приобретение жилого помещения (в т.ч. в жилом доме блокированной застройки) по договору купли-продажи у застройщика; приобретение жилого помещения у юридического лица (за исключением инвестиционных фондов, в т.ч. их управляющих компаний) на этапе строительства по договору участия в долевом строительстве.
- Максимальная стоимость квартиры, которую можно купить по этой программе?
- В ПСБ можно подать заявку на ипотеку на сумму до 8 млн рублей для покупки недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В остальных российских регионах, включая Бурятию, можно подать заявку на ипотеку до максимальных 3 млн рублей.
- Сколько составляет размер первоначального взноса?
- Размер первоначального взноса по госпрограмме у нас в банке составляет от 20% до 80% от стоимости жилья, которое планируется купить. Расчёт взноса производится после обращения гражданина в банк - в индивидуальном порядке.
- На сколько лет можно взять льготную ипотеку?
- Срок ипотечного кредита по госпрограмме составляет от 3 до 20 лет, соответственно.
- Скажите, пожалуйста, а до какого времени можно оформить заявку на получение кредита?
- До 1 ноября 2020 года.
*Ставка 5,85% % годовых в рублях по программе «Господдержка 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка.
Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 8 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита: от 36 до 240 месяцев.
Требования к заёмщику по ипотечной программе «Господдержка 2020»:
Гражданство Российской Федерации
Возраст от 21 года до 65 лет на дату возврата кредита
Фактический адрес проживания, или постоянная регистрация, или постоянное место работы в регионе расположения офиса банка
Два контактных телефона, один из которых – стационарный рабочий
Общий трудовой стаж — не менее 1 года, при этом на последнем месте работы — не менее 4 месяцев.
Трудовая деятельность по найму, а не в качестве индивидуального предпринимателя
Мужчина до 27 лет не должен подлежать призыву на военную службу. При отсутствии подтверждающих это документов:
- доход такого заёмщика не учитывается при расчёте суммы кредита и
- необходимо наличие другого заемщика, соответствующего требованиям банка.
Заемщиками могут быть (максимальное количество – 4 человека):
- супруг(а) – в случае если Заемщик на дату подписания кредитного договора состоит в браке, то супруг(а) в обязательном порядке должен являться стороной по кредитному договору;
- гражданский супруг(а) заемщика;
- родители заемщика;
- совершеннолетние дети заемщика;
- полнородные и неполнородные братья и сестры заемщика;
- тети, дяди, двоюродные и троюродные братья и сестры заемщика;
- бабушки и дедушки со стороны отца и матери заемщика.
Дополнительные требования к заемщику(ам):
- после регистрации права собственности на приобретенный объект необходимо зарегистрироваться по адресу объекта в течение 270 дней с даты регистрации и быть зарегистрированным не менее пяти лет.
Требования по регистрации распространяются на заемщика или его/её супругу (супруга).
Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах ПАО «Промсвязьбанк», на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 20 мая 2020 г.