Жители Бурятии могут получить льготную ипотеку по ставке 5,85%



- До 1 ноября 2020 года.





*Ставка 5,85% % годовых в рублях по программе «Господдержка 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка.



Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 8 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита: от 36 до 240 месяцев.



Требования к заёмщику по ипотечной программе «Господдержка 2020»:



Гражданство Российской Федерации

Возраст от 21 года до 65 лет на дату возврата кредита

Фактический адрес проживания, или постоянная регистрация, или постоянное место работы в регионе расположения офиса банка

Два контактных телефона, один из которых – стационарный рабочий

Общий трудовой стаж — не менее 1 года, при этом на последнем месте работы — не менее 4 месяцев.

Трудовая деятельность по найму, а не в качестве индивидуального предпринимателя

Мужчина до 27 лет не должен подлежать призыву на военную службу. При отсутствии подтверждающих это документов:

- доход такого заёмщика не учитывается при расчёте суммы кредита и

- необходимо наличие другого заемщика, соответствующего требованиям банка.



Заемщиками могут быть (максимальное количество – 4 человека):



- супруг(а) – в случае если Заемщик на дату подписания кредитного договора состоит в браке, то супруг(а) в обязательном порядке должен являться стороной по кредитному договору;

- гражданский супруг(а) заемщика;

- родители заемщика;

- совершеннолетние дети заемщика;

- полнородные и неполнородные братья и сестры заемщика;

- тети, дяди, двоюродные и троюродные братья и сестры заемщика;

- бабушки и дедушки со стороны отца и матери заемщика.



Дополнительные требования к заемщику(ам):



- после регистрации права собственности на приобретенный объект необходимо зарегистрироваться по адресу объекта в течение 270 дней с даты регистрации и быть зарегистрированным не менее пяти лет.



Требования по регистрации распространяются на заемщика или его/её супругу (супруга).



Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах ПАО «Промсвязьбанк», на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).





Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 20 мая 2020 г.



Ситуация с коронавирусом внесла коррективы во все сферы жизни по всему миру, включая и Россию. И государство в таких непростых условиях предпринимает различные меры поддержки населения и бизнеса. Так, одной из действенных мер является новая государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5%. О такой форме поддержки было объявлено в середине апреля.Как программа работает и что нужно иметь в виду жителям Бурятии, если они захотят взять ипотеку, рассказали специалисты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Кроме того, есть приятная новость - в банке дали возможность людям взять ипотеку на льготных условиях даже по более низкой ставке*, чем было объявлено.- Мы пошли ещё дальше и снизили ставку до 5,85%. Причём такая ставка будет зафиксирована до конца срока выплаты кредита. Главное, успеть подать заявку до конца действия программы.- Заёмщик может купить жильё на первичном рынке.Ипотечный кредит можно получить на приобретение жилого помещения (в т.ч. в жилом доме блокированной застройки) по договору купли-продажи у застройщика; приобретение жилого помещения у юридического лица (за исключением инвестиционных фондов, в т.ч. их управляющих компаний) на этапе строительства по договору участия в долевом строительстве.- В ПСБ можно подать заявку на ипотеку на сумму до 8 млн рублей для покупки недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В остальных российских регионах, включая Бурятию, можно подать заявку на ипотеку до максимальных 3 млн рублей.- Размер первоначального взноса по госпрограмме у нас в банке составляет от 20% до 80% от стоимости жилья, которое планируется купить. Расчёт взноса производится после обращения гражданина в банк - в индивидуальном порядке.- Срок ипотечного кредита по госпрограмме составляет от 3 до 20 лет, соответственно.