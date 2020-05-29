Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования

Административные производства возбуждены на ООО «Центральный» и «Фортуна»



Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии обследовали торговые центры «Заря» и «Центральный». Были проверены, как выполнены ранее выданные предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.



- К сожалению, нами в торговом комплексе «Центральный», ООО «Фортуна» выявлены нарушения, свидетельствующие о недостаточном выполнении противоэпидемических мероприятий. По выявленным нарушения в отношении юридических лиц ООО «Центральный» и ООО «Фортуна», возбуждены административные производства в соответствии с КоАП РФ, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что были выявлены различные нарушения. К примеру, не соблюдались кратность проведения влажной уборки и дезинфекции поверхностей.



В торговом комплексе «Заря» нарушения не выявлены.



Ранее за выявленные нарушения к административной ответственности привлекали руководители торговых сетей и индивидуальные предприниматели. В общей сложности они получили штрафов на сумму более 80 тысяч рублей. Также были выданы предписания по устранению выявленных нарушений.

