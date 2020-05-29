Административные производства возбуждены на ООО «Центральный» и «Фортуна»
Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии обследовали торговые центры «Заря» и «Центральный». Были проверены, как выполнены ранее выданные предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.
- К сожалению, нами в торговом комплексе «Центральный», ООО «Фортуна» выявлены нарушения, свидетельствующие о недостаточном выполнении противоэпидемических мероприятий. По выявленным нарушения в отношении юридических лиц ООО «Центральный» и ООО «Фортуна», возбуждены административные производства в соответствии с КоАП РФ, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что были выявлены различные нарушения. К примеру, не соблюдались кратность проведения влажной уборки и дезинфекции поверхностей.
В торговом комплексе «Заря» нарушения не выявлены.
Ранее за выявленные нарушения к административной ответственности привлекали руководители торговых сетей и индивидуальные предприниматели. В общей сложности они получили штрафов на сумму более 80 тысяч рублей. Также были выданы предписания по устранению выявленных нарушений.
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Бизнес, Фото:
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