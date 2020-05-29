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Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет

Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На момент проверки в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно

14 объектов торговли и общественного питания проверили в Правобережном округе Иркутска.

В трёх кафе в центре города выявлены нарушения правил работы в условиях неблагоприятной санэпидобстановки, связанной с распространением короновируса. Учреждения общепита работали в обычном режиме, обслуживая посетителей в своих залах.

- На момент проведения проверочных мероприятий в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно. Это является недопустимым в сегодняшних условиях. Владельцы кафе подвергают своих сотрудников и клиентов риску заражения коронавирусом, - прокомментировал ситуацию начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов.

В отношении собственников кафе возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» КоАП РФ. Штрафные санкции для ИП по решению суда могут составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (два из проверенных кафе), для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (одно кафе).

Проведены профилактические беседы о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

В условиях неблагоприятной санэпидобстановки деятельность предприятий общепита ограничена работой по индивидуальным заказам с последующим самовывозом или с помощью службы доставки, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.  
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