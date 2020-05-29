Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов

Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий



Банк Авангард уже в начале апреля разработал собственную программу поддержки клиентов – юридических лиц и ИП, в рамках которой были отменены многие комиссии: за СМС-сервис, за аренду терминалов, за корпоративные карты и др. До минимума снижены комиссии за платежные поручения – теперь каждая платежка обойдется в 12 рублей. Стоимость этой услуги существенна для любого бизнеса. При том, что стоимость платежа для самого банка через ЦБ после 16.00 по Москве составляет уже 18 рублей, фактически банк сейчас оказывает эту услугу себе в убыток.



Поскольку в связи с карантином большая доля клиентов не получает выручку, хотя вынуждены проводить платежи, для таких клиентов Авангард до конца года отменил плату за рассчетно-кассовое обслуживание.



- Если какие-то поступления на счет есть, то мы рассчитываем на оплату РКО, так как это фактически единственная комиссия, которая покрывает основные расходы банка, – объясняет старший вице-президент банка Авангард Сергей Мокрышев. – За счёт этой комиссии нашим клиентам доступны карты с дисплеем, с генератором кодов, которые мы бесплатно перевыпускаем и обслуживаем в течение всего срока обслуживания юрлица, сервис анализа контрагентов «Светофор» и многое другое. Для ИП без сотрудников на УСН мы предлагаем онлайн-бухгалтерию «Эльба-мини» и усиленную электронно-цифровую подпись для отправки отчетности в ФНС – тоже бесплатно.



Программа поддержки для заемщиков банка позволяет отложить погашение задолженности до 6 месяцев, продлить общий срок кредита до 6 месяцев, отложить ежемесячную уплату процентов на 3 месяца, обнулить штрафы и пени, возникшие после 1.03.20. По отдельным договорам возможно снизить ставки.



Есть и программы, которые банк реализует на основании решения госорганов и регулятора. Например, по некоторым видам деятельности тарифы по эквайрингу снижены с 1,7-2,0% до 1%.





