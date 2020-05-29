 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Мая

28 Мая

Популярное

Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов

Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Бизнес, 
Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий

Банк Авангард уже в начале апреля разработал собственную программу поддержки клиентов – юридических лиц и ИП, в рамках которой были отменены многие комиссии: за СМС-сервис, за аренду терминалов, за корпоративные карты и др. До минимума снижены комиссии за платежные поручения – теперь каждая платежка обойдется в 12 рублей. Стоимость этой услуги существенна для любого бизнеса. При том, что стоимость платежа для самого банка через ЦБ после 16.00 по Москве составляет уже 18 рублей, фактически банк сейчас оказывает эту услугу себе в убыток.

Поскольку в связи с карантином большая доля клиентов не получает выручку, хотя вынуждены проводить платежи, для таких клиентов Авангард до конца года отменил плату за рассчетно-кассовое обслуживание.

- Если какие-то поступления на счет есть, то мы рассчитываем на оплату РКО, так как это фактически единственная комиссия, которая покрывает основные расходы банка, – объясняет старший вице-президент банка Авангард Сергей Мокрышев. – За счёт этой комиссии нашим клиентам доступны карты с дисплеем, с генератором кодов, которые мы бесплатно перевыпускаем и обслуживаем в течение всего срока обслуживания юрлица, сервис анализа контрагентов «Светофор» и многое другое. Для ИП без сотрудников на УСН мы предлагаем онлайн-бухгалтерию «Эльба-мини» и усиленную электронно-цифровую подпись для отправки отчетности в ФНС – тоже бесплатно.

Программа поддержки для заемщиков банка позволяет отложить погашение задолженности до 6 месяцев, продлить общий срок кредита до 6 месяцев, отложить ежемесячную уплату процентов на 3 месяца, обнулить штрафы и пени, возникшие после 1.03.20. По отдельным договорам возможно снизить ставки.

Есть и программы, которые банк реализует на основании решения госорганов и регулятора. Например, по некоторым видам деятельности тарифы по эквайрингу снижены с 1,7-2,0% до 1%.


банки Авангард
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Бизнес, 29.05.2020
Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
Бизнес, 29.05.2020
Фото-перекличку памяти поколений можно увидеть в трёх филиалах с 28 мая по 22 июля
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
Бизнес, 29.05.2020
Член союза кинематографистов Артём Бурлов обратился по этому поводу к главе Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Бизнес, 29.05.2020
Организация незаконно давала займы под проценты
В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны
В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны
Бизнес, 28.05.2020
Два лесозаготовителя привлечены к административной ответственности
Сбербанк запустил сайт, показывающий изменения в стране во время пандемии
Сбербанк запустил сайт, показывающий изменения в стране во время пандемии
Бизнес, 28.05.2020
Портал SberIndex.ru помогает понять, как долго продлится карантин и как COVID-19 влияет на поведение потребителей
Булат Будажанаев: «Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно»
Булат Будажанаев: «Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно»
Бизнес, 28.05.2020
Благодаря федеральной поддержке племенной завод «Ульдурга» – в тройке лидеров республики
В Усолье-Сибирском из незаконного оборота изъяли 20 тонн металла
В Усолье-Сибирском из незаконного оборота изъяли 20 тонн металла
Бизнес, 28.05.2020
База отгрузки принимала металлолом, не имея на это документов
Программа «Сбербанк Страхования» по коронавирусу стала доступна корпоративным клиентам
Программа «Сбербанк Страхования» по коронавирусу стала доступна корпоративным клиентам
Бизнес, 27.05.2020
Продукт «Сбереги себя» позволяет комплексно заботиться о здоровье
Бурятское УФАС получило жалобу на заиграевскую больницу
Бурятское УФАС получило жалобу на заиграевскую больницу
Бизнес, 27.05.2020
Жалоба касается аукциона на ремонт крыши
Кира Макарова: «Я попросила главу разрешить работать специалистам индустрии красоты»
Кира Макарова: «Я попросила главу разрешить работать специалистам индустрии красоты»
Бизнес, 27.05.2020
По словам «бизнес-леди года», индустрия красоты Улан-Удэ как никакая другая отрасль готова к выходу из карантина
Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты
Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты
Бизнес, 27.05.2020
Теперь больные узнают, как выглядит медицинский персонал
Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей
Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей
Бизнес, 27.05.2020
Компания «Сбербанк Управление Активами» провела исследования в 37 российских городах

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^