Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии





В Улан-Удэ расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции».Расследованием установлено, что с октября 2017 года по декабрь 2018 года руководитель организации вёл банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан. Людям давали займы под проценты. При этом у организации не было регистрации и лицензии на данный вид деятельности.Офисы организации находились в Октябрьском (ул. Ключевская, 70а) и Железнодорожном (пр. 50-летия Октября, 25) районах Улан-Удэ. Кроме того, филиалы компании были открыты в других городах.- Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, пострадавших от деятельности ООО «Деловые инвестиции», а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Телефоны для связи со следственным управлением МВД по республике - 8(3012)29-51-50, 29-51-43.