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В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы

В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы

С 1 июня турбазы и гостиницы в Бурятии возобновят работу только для семейного и индивидуального отдыха. Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать в санаторно-курортные организации. Предприниматели-владельцы гостевых домов должны иметь одобренную регистрацию на портале «Работающая Бурятия», а постояльцы – иметь при себе свидетельства о браке и рождении.

Такие решения приняты в среду, 27 мая, на очередном совещании по открытию туристского сезона в республике под председательством главы Бурятия Алексея Цыденова. Участие в совещании приняли руководители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и туристического бизнеса.

Глава республики подчеркнул, что открытие туристического сезона должно проходить с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима для всех участников туристского рынка.

В ходе совещания Алексей Цыденов дал ряд поручений, в частности, министерству туризма РБ – создать телефон горячей линии для анонимных сообщений о нелегальном оказании туристских услуг.

Также минтуризма и минздрав совместно с комитетом информационных технологий должны отработать вопрос выдачи желающим отдохнуть на турбазах справок на наличие или отсутствие контактов с заболевшими COVID-19. Документ должен быть выдан отдыхающим не ранее чем за два дня до заезда в гостевые дома. На ресепшне администратор будет проверять каждого приехавшего туриста с его письменного согласия через базу контактных лиц с заболевшими COVID-19. В случае положительного результата потенциальному клиенту будет отказано в заселении.

- Необходимо установить контроль за дисциплиной, чтобы гостиницы принимали только проверенных людей и не допускалось бесконтрольное заселение – это действительно важно. Работа по правилам – только это защитит нас от распространения COVID-19. Если вы начинаете «в серую» работать, никого не проверять и заселять, то это будет восприниматься как нарушение безопасности и приведёт к закрытию, – предупредил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии также поручил рассмотреть возможность разрешить жителям Иркутской области при наличии отрицательной справки на COVID-19 останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района и города Северобайкальск.

От турбизнеса на совещании выступил предприниматель Василий Масличенко с просьбой организации взаимодействия с Роспотребнадзором для разъяснения вопросов, касающихся экологических и санитарных требований.

- Возникают вопросы, на которые мы не можем найти ответ. Например, есть ли требования к утилизации использованных масок, использования хлорсодержащих обеззараживающих средств в центральной экологической зоне или может есть список аналогов без содержания хлора? – спросил он.

В ответ на это глава Бурятии поручил министерству туризма совместно с Роспотребнадзором и турбизнесом организовать тематический семинар.

По итогу совещания было принято решение о снятии ограничения с 1 июня и для санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на основании федеральных нормативно-правовых актов и одобренную заявку на интернет-портале «Работающая Бурятия».

Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы гостиниц размещены на сайте министерства туризма РБ, а также направлены руководителям средств коллективного размещения. Под запретом до 1 июля на территории Бурятии остаются туристско-экскурсионные поездки организованными группами. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
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