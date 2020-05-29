Должностное лицо оштрафовали
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, нарушало закон об охране и использовании недр.
Установлено, что в обществе отсутствуют приборы учёта забранной воды, используемой при орошении овощей, отчёты об извлечённых недрах в уполномоченные органы не направлялись.
Кроме того, организация не подавала заявку о постановке на учёт и регистрации как объекта оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
Генеральному директору коммерческой организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений.
Кроме того, в отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами; за невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт. Должностному лицу назначены штрафы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии компания без приборов учёта пользовалась водой для полива овощей
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