В Улан-Удэ приостановили аукцион на ремонт школьного стадиона

На аукцион поступила жалоба
В Бурятское УФАС поступила жалоба на аукцион на капитальный ремонт стадиона средней школы №38 в Улан-Удэ. Жалобу подало ООО «ГК «БайкалРесурс», сообщили в пресс-службе УФАС.
По мнению заявителя, документация к аукциону содержит положения, ограничивающие конкуренцию.
Рассмотрение жалобы назначено на 3 июня. До вынесения решения торги приостановлены.
В связи с коронавирусом жалобу рассмотрят в дистанционном режиме.
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