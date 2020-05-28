В Улан-Удэ приостановили аукцион на ремонт школьного стадиона

На аукцион поступила жалоба



В Бурятское УФАС поступила жалоба на аукцион на капитальный ремонт стадиона средней школы №38 в Улан-Удэ. Жалобу подало ООО «ГК «БайкалРесурс», сообщили в пресс-службе УФАС.



По мнению заявителя, документация к аукциону содержит положения, ограничивающие конкуренцию.



Рассмотрение жалобы назначено на 3 июня. До вынесения решения торги приостановлены.



В связи с коронавирусом жалобу рассмотрят в дистанционном режиме.







