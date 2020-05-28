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В Улан-Удэ приостановили аукцион на ремонт школьного стадиона

В Улан-Удэ приостановили аукцион на ремонт школьного стадиона
Бизнес, 
На аукцион поступила жалоба

В Бурятское УФАС поступила жалоба на аукцион на капитальный ремонт стадиона средней школы №38 в Улан-Удэ. Жалобу подало ООО «ГК «БайкалРесурс», сообщили в пресс-службе УФАС.

По мнению заявителя, документация к аукциону содержит положения, ограничивающие конкуренцию.

Рассмотрение жалобы назначено на 3 июня. До вынесения решения торги приостановлены.

В связи с коронавирусом жалобу рассмотрят в дистанционном режиме.



УФАС стадион
 
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