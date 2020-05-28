Два лесозаготовителя привлечены к административной ответственности
Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии совместно с участковым лесничим Заудинского лесничества проверила соблюдение законодательства об охране лесов от пожаров в деятельности четырёх лесозаготовителей.
Установлено, что между лесозаготовителями и республиканским агентством лесного хозяйства заключены договоры купли-продажи лесных насаждений.
При осмотре делян выявлено, что в нарушение законодательства при проведении рубок лесных насаждений заготовители не проводили очистку мест рубок от порубочных остатков.
- Прокурор района двум директорам лесозаготовительных организаций внёс представления об устранении нарушений закона, которые удовлетворены. Два лесозаготовителя по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), им назначены штрафы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны
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