В Бурятии лесозаготовители не очистили деляны

Бизнес, Фото: из архива

Два лесозаготовителя привлечены к административной ответственности



Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии совместно с участковым лесничим Заудинского лесничества проверила соблюдение законодательства об охране лесов от пожаров в деятельности четырёх лесозаготовителей.



Установлено, что между лесозаготовителями и республиканским агентством лесного хозяйства заключены договоры купли-продажи лесных насаждений.



При осмотре делян выявлено, что в нарушение законодательства при проведении рубок лесных насаждений заготовители не проводили очистку мест рубок от порубочных остатков.



- Прокурор района двум директорам лесозаготовительных организаций внёс представления об устранении нарушений закона, которые удовлетворены. Два лесозаготовителя по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), им назначены штрафы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

