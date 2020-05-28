В Усолье-Сибирском из незаконного оборота изъяли 20 тонн металла

Бизнес, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

База отгрузки принимала металлолом, не имея на это документов



В Иркутской области остановлена нелегальная деятельность базы приёма металла. База отгрузки в городе Усолье-Сибирское принимала металлолом, не имея на это соответствующих документов.



При этом работникам от имени якобы легально действующего юридического лица были выданы справки, разрешающие перемещение к месту работы в условиях режима самоизоляции.



- В отношении собственника пункта отгрузки возбуждено административное производство по статье 14.26 КоАП «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуждения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн металла.

