База отгрузки принимала металлолом, не имея на это документов
В Иркутской области остановлена нелегальная деятельность базы приёма металла. База отгрузки в городе Усолье-Сибирское принимала металлолом, не имея на это соответствующих документов.
При этом работникам от имени якобы легально действующего юридического лица были выданы справки, разрешающие перемещение к месту работы в условиях режима самоизоляции.
- В отношении собственника пункта отгрузки возбуждено административное производство по статье 14.26 КоАП «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуждения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн металла.
В Усолье-Сибирском из незаконного оборота изъяли 20 тонн металла
Бизнес, Фото:
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