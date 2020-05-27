Участок зарос кустарниками и травой
Во время рейда государственный инспектор управления Россельхознадзора осмотрел земельный участок площадью 2 га в Селенгинском районе Бурятии.
Во время проверки было выявлено, что участок зарастает многолетней древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Кроме того, владелец не соблюдает правила противопожарного режима
- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Собственнику надела направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
В Бурятии владельцу сельхозучастка выдали предупреждение
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 27.05.2020
В качестве примера власти привели ресторан «Чингисхан»
Бизнес, 27.05.2020
Участок зарос кустарниками и травой
Байкальский банк Сбербанка поддержал создание интерактивного танка Т-34
Леонид Князьков сменил Василия Донских
Активисты бьют тревогу из-за нарушений при благоустройстве «гусиноозёрского Арбата»
Для платежа достаточно отсканировать QR- или штриход на квитанции
В Бурятии к административной ответственности привлекают организаторов несанкционированных туров
Сбербанк единственный среди мировых банков и российских компаний вошёл в десятку лучших компаний рейтинга Value Creators
На Тобольской завершают укладку асфальта⠀
Байкальский банк Сбербанка проведёт её в День российского предпринимательства
В Бурятии рассказали, как предпринимателям получить финансовую помощь
Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях»
Также досмотрены аквариумные рыбки, гусята, инкубационные яйца
Бизнес, 22.05.2020
Дополнительные средства должны поддержать крупные предприятия в сфере грузоперевозок и строительства
Бизнес, 22.05.2020
Декларация на производство мясных котлет приостановлена