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В Бурятии владельцу сельхозучастка выдали предупреждение

В Бурятии владельцу сельхозучастка выдали предупреждение
Бизнес, 
Участок зарос кустарниками и травой

Во время рейда государственный инспектор управления Россельхознадзора осмотрел земельный участок площадью 2 га в Селенгинском районе Бурятии.

Во время проверки было выявлено, что участок зарастает многолетней древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Кроме того, владелец не соблюдает правила противопожарного режима

- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Собственнику надела направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Россельхознадзор
 
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