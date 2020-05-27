В Бурятии владельцу сельхозучастка выдали предупреждение

Участок зарос кустарниками и травой



Во время рейда государственный инспектор управления Россельхознадзора осмотрел земельный участок площадью 2 га в Селенгинском районе Бурятии.



Во время проверки было выявлено, что участок зарастает многолетней древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Кроме того, владелец не соблюдает правила противопожарного режима



- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Собственнику надела направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



