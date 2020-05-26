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В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников

В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии к административной ответственности привлекают организаторов несанкционированных туров

Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, в социальных сетях появляются предложения по организации туристских групп для выезда в популярные места отдыха. В частности, предлагаются туры к лику Богини Янжимы, программы с посещением Меркитской крепости, «абрикосовой» рощи, статуи Будды и т.д.

- При проверке информации из соцсетей по организации этих туристических программ специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД установили, что в нарушение указа главы Бурятии об ограничительных мероприятиях 24 мая предприниматели организовали сбор туристической группы на Театральной площади. Организатор тура привлечена к административной ответственности, - сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Кроме того, выявлена организация выездов туристских групп на личном микроавтобусе в Бичурский район. Туристов собирали под предлогом выезда с родственниками в село Бичура.

- В связи с этим я хочу обратиться к главам муниципальных образований предлагаю усилить контроль за соблюдением требований указа главы по временному приостановлению досуговых развлекательных, культурных и иных мероприятий, - призвал Сергей Ханхарев.

Ограничительные мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции распространяются на все массовые мероприятия, в том числе и туристические поездки в составе групп.

Оперативным штабом в Бурятии запрещено проведение всех массовых мероприятий. Всем жителям республики необходимо соблюдать режим ограничительных мероприятий.

За нарушения требований, определенных оперативным штабом, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

КоАП РФ Статья 20.6.1.

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.


2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90  суток.
коронавирус профилактика туризм
 
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