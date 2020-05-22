В улан-удэнских котлетах нашли лекарство для животных

Декларация на производство мясных котлет приостановлена
В Бурятии приостановлена декларация на производство мясных котлет, не соответствующих требованиям технического регламента. Такое решение принято по результатам экспертизы мясной продукции, проведённой Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории.
18 марта управление Россельхознадзора в продуктовом магазине «Берёзка» села Новая Курба Заиграевского района отобрало пробу мясных котлет «Классические». Продукция произведена ИП Попов в Улан-Удэ.
Экспертиза показала, что продукт не соответствует требованиям технического регламента о безопасности пищевой продукции. В котлетах обнаружен энрофлоксацин, наличие которого продукции недопустимо, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Отметим, этот препарат применяют для лечения болезней бактериальной этиологии у телят, ягнят, свиней, собак и кошек.
- Информация о несоответствии была направлена в управление федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) по Дальневосточному федеральному округу, на основании которой 20 мая принято решение о приостановлении ранее выданной декларации о соответствии, - сообщили в пресс-службе управления.
Производителю выдано предписание о принятии необходимых мер для предотвращения причинения возможного вреда потребителям. Собственнику магазина (ИП Иванов) направлено информационное письмо об изъятии некачественной и потенциально небезопасной продукции из оборота.
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Бизнес, Фото:
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