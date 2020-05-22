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Читинка пожаловалась на работающий фитнес-клуб

Читинка пожаловалась на работающий фитнес-клуб
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Однако во время проверки спортивный объект был закрыт

В министерство экономического развития Забайкальского края поступила жалоба на то, что фитнес-клубе в посёлке Текстильщиков работает в обычном режиме. Спортивные объекты в регионе были закрыты ещё в конце марта из-за пандемии коронавируса. Специалисты ведомства отправились с проверкой.

- Вместе с нами на объект поехал и специалист Роспотребнадзора,- рассказал эксперт минэкономразвития Забайкалья Игорь Номоконов,- Мы готовились составить чек-лист. Но когда прибыли на место, то увидели клуб закрытым. Хотя в жалобе было написано, что занятия проводятся целый день, в том числе групповые. Обращение читинки оказалось ложным. Однако в ближайшее время мы проверим и другие фитнес-центры.

Ранее владельцы фитнес-клубов просили у краевых властей дать им возможность открыться, проводить индивидуальные занятия с соблюдением социальной дистанции (1, 5 метра между людьми), проветривания, дезинфекции. Пока этот вопрос на рассмотрении, работать спортивным объектам запрещено, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг: бани, салоны красоты. Общепит работает онлайн и на вынос. С 14 мая на территории края разрешена работа автошкол.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что организации, деятельность которых разрешена в период режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, обязаны соблюдать регламент безопасной деятельности. Глава региона отметил, что при не соблюдении организациями необходимых требований, они будут закрыты.

Ответственность за несоблюдение регламента предусмотрена частью 1 статьи 20.6.1КоАп РФ. и влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
коронавирус самоизоляция
 
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