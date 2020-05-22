Саженцы ягод из питомника уже продают по всей России
В селе Тохой Селенгинского района Бурятии садоводы скупают брошенные усадьбы и разводят промышленные сады. Об этом сообщается на странице Фонда регионального развития республики в Facebook.
- Год назад мы в минсельхозе собирали всех неравнодушных людей, имеющих отношение к селекции, садоводству и облепихе. В итоге работа идёт. Проект по возрождению садоводства в Бурятии поддержали в Селенгинском районе, – сообщили в фонде.
Тохойский питомник вышел на серьёзные объёмы, 200 тысяч саженцев в год продают садоводам Бурятии и отправляют посадочный материал по всей России. В этом году они заложили промышленный сад малины на один гектар. Также заложили по гектару смородины, молодой сад на 1,5 гектара облепихи.
- Планов у садоводов много! Спрос на ягоду огромный как на российском рынке, так и за рубежом, - отмечают специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», о планах по возрождению облепиховых садов в Бурятии говорили последние несколько лет.
В Бурятии заложили промышленные сады малины, смородины и облепихи
Бизнес, Фото:
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