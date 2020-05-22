 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

В Бурятии заложили промышленные сады малины, смородины и облепихи

В Бурятии заложили промышленные сады малины, смородины и облепихи
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Саженцы ягод из питомника уже продают по всей России

В селе Тохой Селенгинского района Бурятии садоводы скупают брошенные усадьбы и разводят промышленные сады. Об этом сообщается на странице Фонда регионального развития республики в Facebook.

- Год назад мы в минсельхозе собирали всех неравнодушных людей, имеющих отношение к селекции, садоводству и облепихе. В итоге работа идёт. Проект по возрождению садоводства в Бурятии поддержали в Селенгинском районе, – сообщили в фонде.

Тохойский питомник вышел на серьёзные объёмы, 200 тысяч саженцев в год продают садоводам Бурятии и отправляют посадочный материал по всей России. В этом году они заложили промышленный сад малины на один гектар. Также заложили по гектару смородины, молодой сад на 1,5 гектара облепихи.

- Планов у садоводов много! Спрос на ягоду огромный как на российском рынке, так и за рубежом, - отмечают специалисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», о планах по возрождению облепиховых садов в Бурятии говорили последние несколько лет.
фермеры сельское хозяйство ягодные культуры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии заложили промышленные сады малины, смородины и облепихи
В Бурятии заложили промышленные сады малины, смородины и облепихи
Бизнес, 22.05.2020
Саженцы ягод из питомника уже продают по всей России
«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии
«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии
Бизнес, 22.05.2020
Пострадавшие из-за коронавируса бизнесмены  получают государственную поддержку
Бурятское УФАС запустило опрос из-за «пикантной» рекламы на баннере
Бурятское УФАС запустило опрос из-за «пикантной» рекламы на баннере
Бизнес, 22.05.2020
Жителей Бурятии просят высказаться, считают ли они непристойной необычную рекламу прокладок
В Улан-Удэ один из маршрутов стремительно теряет водителей
В Улан-Удэ один из маршрутов стремительно теряет водителей
Бизнес, 21.05.2020
Стало известно, что происходит с маршрутом №92, которому прочат закрытие
В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
Бизнес, 21.05.2020
Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности
В Бурятии начали производить защитные костюмы
В Бурятии начали производить защитные костюмы
Бизнес, 21.05.2020
Ранее защитные костюмы закупались в Китае
Строители лукодрома в Улан-Удэ работали без трудовых договоров
Строители лукодрома в Улан-Удэ работали без трудовых договоров
Бизнес, 21.05.2020
Нарушения трудового законодательства вскрыла прокуратура
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили погрузочные площадки
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили погрузочные площадки
Бизнес, 20.05.2020
Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы
Карта одна – возможностей много: АТБ представил уникальную для российского рынка кредитную карту
Карта одна – возможностей много: АТБ представил уникальную для российского рынка кредитную карту
Бизнес, 20.05.2020
«Универсальная карта» от АТБ предлагает 120-дневный льготный период, кэшбэк до 10% и бесплатное снятие средств
В Улан-Удэ застройщика проблемного дома уличили в недостоверной информации
В Улан-Удэ застройщика проблемного дома уличили в недостоверной информации
Бизнес, 20.05.2020
Гендиректор и его компания привлечены к административной ответственности
Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»
Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»
Бизнес, 19.05.2020
В них заморожены до 1 августа цены на 48 товаров первой необходимости

Иркутская зоогалерея вынуждена продавать рептилий
Иркутская зоогалерея вынуждена продавать рептилий
Бизнес, 19.05.2020
Зоопарку нечем кормить животных
В Забайкалье откроется пеллетный завод
В Забайкалье откроется пеллетный завод
Бизнес, 19.05.2020
На предприятии планируется производить около 24 тонн биотоплива
В Бурятии во время пандемии в Центре «Мой бизнес» работает горячая линия
В Бурятии во время пандемии в Центре «Мой бизнес» работает горячая линия
Бизнес, 19.05.2020
В условиях ограничительных мер обработано 1871 обращение

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^