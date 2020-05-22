«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии

Пострадавшие из-за коронавируса бизнесмены получают государственную поддержку



Около 600 компаний и ИП из пострадавших отраслей получили отсрочку по кредитам. Также кредитные каникулы в банках получило более 4,5 тысяч жителей Бурятии, доход которых снизился на 30%.



Президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам 11 мая. Тогда он заявил о ряде решений для поддержки экономики. На первом этапе это были отсрочки по налоговым и страховым платежам. Программа льготных беспроцентных зарплатных кредитов, так называемые прямые государственные субсидии на выплату зарплат за апрель и май.



- В рамках нового пакета мер, представленного 11 мая, принято беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года. Мы этого никогда не делали, но и не буду вдаваться почему в детали, но в сегодняшних экстраординарных условиях эта мера востребована. Она распространяется на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, социально ориентированные НКО также затрагивает. Кроме того, индивидуальные предприниматели также могут уменьшить сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на сумму одного МРОТ, а самозанятые граждане получить единовременную помощь из федерального бюджета также в размере МРОТ на уплату налога на профессиональный доход. Суммы таких налогов, уплаченные, повторю и скажу ещё раз, в 2019 году, будут им полностью возвращены, - сообщил Владимир Путин.



Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получило 80 предпринимателей Бурятии на общую сумму около 222 млн. рублей. Ещё 40 заявок - на рассмотрении у банков. Уже почти 2,6 тысяч работодателей Бурятии получили по 12 130 рублей «зарплатных» субсидий на 9,2 тысячи своих сотрудников.



У 8 тысяч представителей малого бизнеса Бурятии из пострадавших отраслей переносятся сроки уплаты налогов. Поддержка по поручению арезидента оказывается автоматически, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

