 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии

«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшие из-за коронавируса бизнесмены получают государственную поддержку

Около 600 компаний и ИП из пострадавших отраслей получили отсрочку по кредитам. Также кредитные каникулы в банках получило более 4,5 тысяч жителей Бурятии, доход которых снизился на 30%.

Президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам 11 мая. Тогда он заявил о ряде решений для поддержки экономики. На первом этапе это были отсрочки по налоговым и страховым платежам. Программа льготных беспроцентных зарплатных кредитов, так называемые прямые государственные субсидии на выплату зарплат за апрель и май.

- В рамках нового пакета мер, представленного 11 мая, принято беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года. Мы этого никогда не делали, но и не буду вдаваться почему в детали, но в сегодняшних экстраординарных условиях эта мера востребована. Она распространяется на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, социально ориентированные НКО также затрагивает. Кроме того, индивидуальные предприниматели также могут уменьшить сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на сумму одного МРОТ, а самозанятые граждане получить единовременную помощь из федерального бюджета также в размере МРОТ на уплату налога на профессиональный доход. Суммы таких налогов, уплаченные, повторю и скажу ещё раз, в 2019 году, будут им полностью возвращены, - сообщил Владимир Путин.

Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получило 80 предпринимателей Бурятии на общую сумму около 222 млн. рублей. Ещё 40 заявок - на рассмотрении у банков. Уже почти 2,6 тысяч работодателей Бурятии получили по 12 130 рублей «зарплатных» субсидий на 9,2 тысячи своих сотрудников.

У 8 тысяч представителей малого бизнеса Бурятии из пострадавших отраслей переносятся сроки уплаты налогов. Поддержка по поручению арезидента оказывается автоматически, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
РБ предприниматели коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии
«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии
Бизнес, 22.05.2020
Пострадавшие из-за коронавируса бизнесмены  получают государственную поддержку
Бурятское УФАС запустило опрос из-за «пикантной» рекламы на баннере
Бурятское УФАС запустило опрос из-за «пикантной» рекламы на баннере
Бизнес, 22.05.2020
Жителей Бурятии просят высказаться, считают ли они непристойной необычную рекламу прокладок
В Улан-Удэ один из маршрутов стремительно теряет водителей
В Улан-Удэ один из маршрутов стремительно теряет водителей
Бизнес, 21.05.2020
Стало известно, что происходит с маршрутом №92, которому прочат закрытие
В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
Бизнес, 21.05.2020
Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности
В Бурятии начали производить защитные костюмы
В Бурятии начали производить защитные костюмы
Бизнес, 21.05.2020
Ранее защитные костюмы закупались в Китае
Строители лукодрома в Улан-Удэ работали без трудовых договоров
Строители лукодрома в Улан-Удэ работали без трудовых договоров
Бизнес, 21.05.2020
Нарушения трудового законодательства вскрыла прокуратура
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили погрузочные площадки
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили погрузочные площадки
Бизнес, 20.05.2020
Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы
Карта одна – возможностей много: АТБ представил уникальную для российского рынка кредитную карту
Карта одна – возможностей много: АТБ представил уникальную для российского рынка кредитную карту
Бизнес, 20.05.2020
«Универсальная карта» от АТБ предлагает 120-дневный льготный период, кэшбэк до 10% и бесплатное снятие средств
В Улан-Удэ застройщика проблемного дома уличили в недостоверной информации
В Улан-Удэ застройщика проблемного дома уличили в недостоверной информации
Бизнес, 20.05.2020
Гендиректор и его компания привлечены к административной ответственности
Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»
Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»
Бизнес, 19.05.2020
В них заморожены до 1 августа цены на 48 товаров первой необходимости

Иркутская зоогалерея вынуждена продавать рептилий
Иркутская зоогалерея вынуждена продавать рептилий
Бизнес, 19.05.2020
Зоопарку нечем кормить животных
В Забайкалье откроется пеллетный завод
В Забайкалье откроется пеллетный завод
Бизнес, 19.05.2020
На предприятии планируется производить около 24 тонн биотоплива
В Бурятии во время пандемии в Центре «Мой бизнес» работает горячая линия
В Бурятии во время пандемии в Центре «Мой бизнес» работает горячая линия
Бизнес, 19.05.2020
В условиях ограничительных мер обработано 1871 обращение
Экс-директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» покидает Бурятию с медалью
Экс-директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» покидает Бурятию с медалью
Бизнес, 19.05.2020
На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» сменился директор

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^