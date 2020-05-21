Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ пункт приёма и отгрузки древесины нарушал природоохранное законодательство.
Предприятие, имея стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, не состоял на учёте в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На территории пункта отсутствовало оборудованное место для накопления отходов переработки древесины, имелись захламления опилками. Не вёлся учёт образования и передачи отходов. Кроме того, в доступном для обозрения месте не была размещена информация о деятельности предприятия.
В отношении должностного лица общества возбуждены административные дела. Виновному назначены штрафы.
Два других пункта приёма и отгрузки древесины несвоевременно вносили изменения в государственную информационную систему о фактическом объёме древесины. Это привело к расхождению данных об отгруженной древесине в информационной системе и отчётах, представленных в министерство природных ресурсов республики.
Руководителям организаций внесено четыре представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности
Ранее защитные костюмы закупались в Китае
Нарушения трудового законодательства вскрыла прокуратура
Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы
Компания получила предупреждение
«Универсальная карта» от АТБ предлагает 120-дневный льготный период, кэшбэк до 10% и бесплатное снятие средств
Гендиректор и его компания привлечены к административной ответственности
В них заморожены до 1 августа цены на 48 товаров первой необходимости
Зоопарку нечем кормить животных
На предприятии планируется производить около 24 тонн биотоплива
В условиях ограничительных мер обработано 1871 обращение
На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» сменился директор
Пункты приёма леса проверили на пожарную безопасность
Об этом сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
Бизнес, 18.05.2020
Заявление на предоставление отсрочки необходимо подать до 1 декабря