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В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями

В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
Бизнес,  Фото:из архива
Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности

Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ пункт приёма и отгрузки древесины нарушал природоохранное законодательство.

Предприятие, имея стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, не состоял на учёте в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На территории пункта отсутствовало оборудованное место для накопления отходов переработки древесины, имелись захламления опилками. Не вёлся учёт образования и передачи отходов. Кроме того, в доступном для обозрения месте не была размещена информация о деятельности предприятия.

В отношении должностного лица общества возбуждены административные дела. Виновному назначены штрафы.

Два других пункта приёма и отгрузки древесины несвоевременно вносили изменения в государственную информационную систему о фактическом объёме древесины. Это привело к расхождению данных об отгруженной древесине в информационной системе и отчётах, представленных в министерство природных ресурсов республики.

Руководителям организаций внесено четыре представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

прокуратура пункт приема древесины
 
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