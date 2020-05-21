В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями

Бизнес, Фото: из архива

Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ пункт приёма и отгрузки древесины нарушал природоохранное законодательство.



Предприятие, имея стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, не состоял на учёте в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На территории пункта отсутствовало оборудованное место для накопления отходов переработки древесины, имелись захламления опилками. Не вёлся учёт образования и передачи отходов. Кроме того, в доступном для обозрения месте не была размещена информация о деятельности предприятия.



В отношении должностного лица общества возбуждены административные дела. Виновному назначены штрафы.



Два других пункта приёма и отгрузки древесины несвоевременно вносили изменения в государственную информационную систему о фактическом объёме древесины. Это привело к расхождению данных об отгруженной древесине в информационной системе и отчётах, представленных в министерство природных ресурсов республики.



Руководителям организаций внесено четыре представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



