Карта одна – возможностей много: АТБ представил уникальную для российского рынка кредитную карту

«Универсальная карта» от АТБ предлагает 120-дневный льготный период, кэшбэк до 10% и бесплатное снятие средств



Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил оформление новой кредитной карты «Универсальная карта». Её особенность – одновременное сочетание самых востребованных опций в одном продукте:

- льготный период – до 120 дней на снятие наличных и оплаты покупок;

- выгодная программа лояльности с кэшбэком до 10% рублями, а не бонусами;

- отсутствие комиссий за обслуживание, а также снятие собственных средств без каких-либо дополнительных условий;

- длительный срок действия кредитного лимита;

- кредитный лимит по карте составляет до 500 000 рублей.



«Универсальная карта» – это первая подобная карта на российском рынке, которая объединила в себе и длительный грейс-период на все без исключения операции, низкую процентную ставку от 15 % годовых, повышенный кэшбэк, а также отсутствие комиссий за обслуживание», – рассказал директор департамента развития кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.



В АТБ подчеркнули, что главными принципами создания и разработки карты стали простота, удобство и выгода. Банк намеренно отказался от дополнительных условий, сделав карту максимально прозрачной в использовании. Так, например, для получения возврата денежных средств от совершенных покупок клиенту не надо искать магазины-партнёры, выполнять ежемесячные лимиты или бояться выйти за их пределы, Банк учитывает любую совершенную покупку, для этого достаточно выбрать категорию лояльности «Всё включено». То же самое касается и льготного периода, который действует неограниченное количество раз на любые расходы (за исключением последних 20 месяцев до даты окончания кредитного договора).



«Современного клиента трудно удивить, рынок перенасыщен всевозможными предложениями от банков. Именно эта мысль толкнула нас на создание абсолютно новой кредитной карты, которая больше не пугает запутанными условиями использования и высокими процентами. Здесь все просто. В настоящее время «Универсальная карта» не имеет аналогов на российском рынке, я уверен, что новый продукт будет востребован не только среди наших постоянных клиентов, но и позволит привлечь новых, а также станет флагманским продуктом на рынке кредитных карт. Ведь мы создаём наши продукты исходя из пожеланий клиентов, что отличает АТБ от конкурентов. Использование карты должно приносить удовольствие и выгоду для клиента, только в таком случае будет работать «сарафанное радио» – самая честная и непредвзятая реклама, основанная на собственных ощущениях. Уверен, что «Универсальная карта» от АТБ быстро обретёт свою заслуженную популярность и востребованность», – добавил Сергей Конев.



Для первых владельцев «Универсальной карты», оформивших её в период с 18 мая по 17 июля Банк приготовил приятный бонус – 30 дней бесплатного снятия кредитных средств. Акция позволит сэкономить на выплате процентов, а также поддержать клиентов в текущей непростой ситуации, предоставив возможность осуществить погашение других кредитных обязательств за счёт «Универсальной карты» совершенно бесплатно.



Оформить карту можно не только в отделениях Банка, но и через заявку на сайте. Совсем скоро АТБ запустит дистанционный процесс оформления кредитных карт с возможностью доставки карты клиенту.

