На предприятии планируется производить около 24 тонн биотоплива
В Забайкальском крае в селе Красные Горки осенью этого года планируется ввести в эксплуатацию завод по производству экологичного топлива пеллет. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев 19 мая посетил площадку будущего производства, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- Планируем производить биотопливо древесные пеллеты, будем производить около 24 тонн в сутки, к отопительному сезона хотим уже начать работать, - рассказал директор «Чикойлес» Иван Хохряков.
Андрей Гурулев заявил, что расширение производства пеллет поможет улучшить экологическую обстановку в регионе.
- У нас большая беда была, что все отходы лесного производства выкидываются, преют, горят. До сих пор горят советские свалки в Хохотуе или Могзоне от старых леспромхозов. Сейчас идёт массовое переоборудование заводов на выпуск пеллет. Такое производство уже есть в Чите, В Петровск-Забайкальском подписан контракт, будет создан такой завод, скоро все заработает в Красночикойском районе. Продавать будем не за границу, или в другие регионы, а использовать это сырье здесь, оно может стать альтернативой углю, - сказал зампред.
В Забайкалье откроется пеллетный завод
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В условиях ограничительных мер обработано 1871 обращение
На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» сменился директор
Пункты приёма леса проверили на пожарную безопасность
Об этом сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
Заявление на предоставление отсрочки необходимо подать до 1 декабря
Заявления уже подали три тысячи налогоплательщиков
Также рассматривается вопрос об открытии санаториев
В Бурятии по требованию природоохранного прокурора прекращено негативное влияние на реку Иволга
Нарушения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения выявила транспортная прокуратура
Бизнес, 15.05.2020
Гендиректор туристической компании объяснила причину возможного возобновления деятельности отелей и гостиниц
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов
Малое количество осадков осенью и неровная погода весной могут привести к проблемам
Из республиканского бюджета будет выделено почти 27 миллионов
Компания и её водитель судились из-за порванного тента
Бизнес, 13.05.2020
«Всё идёт по плану. Настроение боевое», - поделился потерявший всё имущество на пожаре фермер Григорий Корытов