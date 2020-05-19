В Забайкалье откроется пеллетный завод

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

На предприятии планируется производить около 24 тонн биотоплива



В Забайкальском крае в селе Красные Горки осенью этого года планируется ввести в эксплуатацию завод по производству экологичного топлива пеллет. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев 19 мая посетил площадку будущего производства, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



- Планируем производить биотопливо древесные пеллеты, будем производить около 24 тонн в сутки, к отопительному сезона хотим уже начать работать, - рассказал директор «Чикойлес» Иван Хохряков.



Андрей Гурулев заявил, что расширение производства пеллет поможет улучшить экологическую обстановку в регионе.



- У нас большая беда была, что все отходы лесного производства выкидываются, преют, горят. До сих пор горят советские свалки в Хохотуе или Могзоне от старых леспромхозов. Сейчас идёт массовое переоборудование заводов на выпуск пеллет. Такое производство уже есть в Чите, В Петровск-Забайкальском подписан контракт, будет создан такой завод, скоро все заработает в Красночикойском районе. Продавать будем не за границу, или в другие регионы, а использовать это сырье здесь, оно может стать альтернативой углю, - сказал зампред.

