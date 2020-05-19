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В Забайкалье откроется пеллетный завод

В Забайкалье откроется пеллетный завод
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
На предприятии планируется производить около 24 тонн биотоплива

В Забайкальском крае в селе Красные Горки осенью этого года планируется ввести в эксплуатацию завод по производству экологичного топлива пеллет. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев 19 мая посетил площадку будущего производства, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Планируем производить биотопливо древесные пеллеты, будем производить около 24 тонн в сутки, к отопительному сезона хотим уже начать работать, - рассказал директор «Чикойлес» Иван Хохряков.

Андрей Гурулев заявил, что расширение производства пеллет поможет улучшить экологическую обстановку в регионе.

- У нас большая беда была, что все отходы лесного производства выкидываются, преют, горят. До сих пор горят советские свалки в Хохотуе или Могзоне от старых леспромхозов. Сейчас идёт массовое переоборудование заводов на выпуск пеллет. Такое производство уже есть в Чите, В Петровск-Забайкальском подписан контракт, будет создан такой завод, скоро все заработает в Красночикойском районе. Продавать будем не за границу, или в другие регионы, а использовать это сырье здесь, оно может стать альтернативой углю, - сказал зампред.
экология завод
 
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