В Бурятии во время пандемии в Центре «Мой бизнес» работает горячая линия

В условиях ограничительных мер обработано 1871 обращение
Центр «Мой бизнес» в условиях ограничительных мер организовал горячую линию для предпринимателей. Всего за период пандемии обработано 1871 обращение, в том числе по вопросам поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции обработано 1346 заявок.
Специалисты Центра «Мой бизнес» организовали 28 бесплатных онлайн-вебинаров различных тематик для 400 предпринимателей республики.
Кроме того, Центр «Мой бизнес» заключил 50 договоров на оказание услуг по разработке сайтов, мобильных приложений, выводу компаний на интернет-магазины. Товары и услуги 49 предпринимателей бесплатно выведены на торговые онлайн площадки (в том числе международные), уже более 80 наименований товаров продано на площадках. Внедрены услуги по содействию в размещении на электронных торговых площадках федерального уровня (для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ), изготовлению и регистрации электронной цифровой подписи.
В рамках поддержки экспорта проведено пять онлайн бизнес-миссий для 62 экспортеров-субъектов малого и среднего предпринимательства.
Горячая линия 8-800-30-30-123
В условиях ограничительных мер обработано 1871 обращение
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