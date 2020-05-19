Экс-директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» покидает Бурятию с медалью

На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» сменился директор
На свиноводческом предприятии Бурятии — «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» сменился директор. Владимир Боровков после восьми лет работы покинул пост и возглавил Томский свинокомплекс. Его место займёт человек из его же команды – заместитель по переработке Юлия Шишкина. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.
Сегодня, 19 мая, глава минсельхозпрода Бурятии Даба-Жалсан Чирипов вручил медаль Владимиру Боровикову за вклад в развитие АПК.
Боровков приехал в республику в 2012 году, отвечал за строительство убойного цеха. В 2015 году возглавил свинокомплекс.
- Для меня большая опытная площадка – старт, как руководителя был здесь. Бурятия – для меня очень плодотворна, потому что именно в этом месте я женился и у меня родился ребёнок. Мой коллега недавно сказал мне такую фразу: «Дух Бурятии будет жить в твоем ребёнке до конца дней, ты это поймёшь, когда он подрастёт. Я уже это чувствую, - поделился Владимир Боровков.
Он также добавил, что оценивает свою работу достаточно высоко.
В апреле «Байкал-Daily» представлял интервью с руководителем свинокомплекса «Восточно-Сибирский»
.
На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» сменился директор
Пункты приёма леса проверили на пожарную безопасность
Об этом сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
Заявление на предоставление отсрочки необходимо подать до 1 декабря
Также рассматривается вопрос об открытии санаториев
В Бурятии по требованию природоохранного прокурора прекращено негативное влияние на реку Иволга
Нарушения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения выявила транспортная прокуратура
Гендиректор туристической компании объяснила причину возможного возобновления деятельности отелей и гостиниц
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов
Малое количество осадков осенью и неровная погода весной могут привести к проблемам
Из республиканского бюджета будет выделено почти 27 миллионов
Компания и её водитель судились из-за порванного тента
«Всё идёт по плану. Настроение боевое», - поделился потерявший всё имущество на пожаре фермер Григорий Корытов
Продажа билетов на рейсы «Аэрофлота» из Москвы до столицы Бурятии открыта до конца года
Медики получат удобную кожаную обувь