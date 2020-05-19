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Экс-директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» покидает Бурятию с медалью

Экс-директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» покидает Бурятию с медалью
Бизнес,  Фото:минсельхоз Бурятии
На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» сменился директор

На свиноводческом предприятии Бурятии — «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» сменился директор. Владимир Боровков после восьми лет работы покинул пост и возглавил Томский свинокомплекс. Его место займёт человек из его же команды – заместитель по переработке Юлия Шишкина. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии. 



Сегодня, 19 мая, глава минсельхозпрода Бурятии Даба-Жалсан Чирипов вручил медаль Владимиру Боровикову за вклад в развитие АПК.

Боровков приехал в республику в 2012 году, отвечал за строительство убойного цеха. В 2015 году возглавил свинокомплекс.

- Для меня большая опытная площадка – старт, как руководителя был здесь. Бурятия – для меня очень плодотворна, потому что именно в этом месте я женился и у меня родился ребёнок. Мой коллега недавно сказал мне такую фразу: «Дух Бурятии будет жить в твоем ребёнке до конца дней, ты это поймёшь, когда он подрастёт. Я уже это чувствую, - поделился Владимир Боровков.

Он также добавил, что оценивает свою работу достаточно высоко.

В апреле «Байкал-Daily» представлял интервью с руководителем свинокомплекса «Восточно-Сибирский»
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