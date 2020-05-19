 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Мая

18 Мая

Популярное

В Бурятии шесть пунктов приёма древесины получили предостережения

В Бурятии шесть пунктов приёма древесины получили предостережения
Бизнес,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пункты приёма леса проверили на пожарную безопасность

18 мая в Селенгинском районе Бурятии прошёл плановый рейд по пунктам приёма, отгрузки и переработки древесины.

- Основная цель - предупреждение пожаров, в ходе рейда, в первую очередь, проверяем соблюдение правил пожарной безопасности, наличие средств пожаротушения, как очищается территория объекта от горючих отходов и как хранятся пиломатериалы, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района Андрей Зазулин.

Всего проверено шесть пунктов в городе Гусиноозёрск. Владельцам выписаны предостережения о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности.

Также сотрудники МЧС провели инструктажи и напомнили работникам предприятий, как правильно использовать средства противопожарной защиты, а также действия в случае возникновения пожара.

По словам Андрея Зазулина, профилактические мероприятия на таких предприятиях продолжаются. В районе таких порядка 36, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
МЧС пункт приема древесины
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В закрытом на карантин Кижингинском районе Бурятии открыли 16 предприятий
В закрытом на карантин Кижингинском районе Бурятии открыли 16 предприятий
Бизнес, 19.05.2020
Об этом сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
В Бурятии свыше восьми тысяч организаций могут получить отсрочку по налогам
В Бурятии свыше восьми тысяч организаций могут получить отсрочку по налогам
Бизнес, 18.05.2020
Заявление на предоставление отсрочки необходимо подать до 1 декабря
Гостиницы на Байкале в Бурятии откроются в конце мая
Гостиницы на Байкале в Бурятии откроются в конце мая
Бизнес, 18.05.2020
Также рассматривается вопрос об открытии санаториев
В пригороде Улан-Удэ строители дороги нарушили экосистему реки
В пригороде Улан-Удэ строители дороги нарушили экосистему реки
Бизнес, 18.05.2020
В Бурятии по требованию природоохранного прокурора прекращено негативное влияние на реку Иволга
На севере Бурятии забыли про декларации о сточных водах
На севере Бурятии забыли про декларации о сточных водах
Бизнес, 18.05.2020
Нарушения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения выявила транспортная прокуратура
В Бурятии предположили, что гостиницы могут открыть к концу мая
В Бурятии предположили, что гостиницы могут открыть к концу мая
Бизнес, 15.05.2020
Гендиректор туристической компании объяснила причину возможного возобновления деятельности отелей и гостиниц
«Победа» возобновит полёты из Улан-Удэ в июне
«Победа» возобновит полёты из Улан-Удэ в июне
Бизнес, 14.05.2020
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов
«Дефицит влаги в почве»: В Бурятии рассказали о проблеме в посевной
«Дефицит влаги в почве»: В Бурятии рассказали о проблеме в посевной
Бизнес, 14.05.2020
Малое количество осадков осенью и неровная погода весной могут привести к проблемам  
В Бурятии перевозчики получат компенсации из-за коронавируса
В Бурятии перевозчики получат компенсации из-за коронавируса
Бизнес, 14.05.2020
Из республиканского бюджета будет выделено почти 27 миллионов
В Бурятии водитель из своего кармана заплатил работодателю 177 тысяч
В Бурятии водитель из своего кармана заплатил работодателю 177 тысяч
Бизнес, 14.05.2020
Компания и её водитель судились из-за порванного тента
«Аэрофлот» возобновит полёты в Улан-Удэ с 1 июля
«Аэрофлот» возобновит полёты в Улан-Удэ с 1 июля
Бизнес, 13.05.2020
Продажа билетов на рейсы «Аэрофлота» из Москвы до столицы Бурятии открыта до конца года
Немецкая компания направила медикам Бурятии партию обуви
Немецкая компания направила медикам Бурятии партию обуви
Бизнес, 13.05.2020
Медики получат удобную кожаную обувь
Улан-удэнцы жалуются на пивнушку и боятся за своё здоровье
Улан-удэнцы жалуются на пивнушку и боятся за своё здоровье
Бизнес, 13.05.2020
Жители возмущены большим скоплением людей в магазине разливного пива
Масочный режим в Бурятии сохраняется везде
Масочный режим в Бурятии сохраняется везде
Бизнес, 12.05.2020
Работодателей Бурятии обязали обеспечить соблюдение масочного режима своими сотрудниками

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^