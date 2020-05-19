В Бурятии шесть пунктов приёма древесины получили предостережения

Бизнес, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пункты приёма леса проверили на пожарную безопасность



18 мая в Селенгинском районе Бурятии прошёл плановый рейд по пунктам приёма, отгрузки и переработки древесины.



- Основная цель - предупреждение пожаров, в ходе рейда, в первую очередь, проверяем соблюдение правил пожарной безопасности, наличие средств пожаротушения, как очищается территория объекта от горючих отходов и как хранятся пиломатериалы, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района Андрей Зазулин.



Всего проверено шесть пунктов в городе Гусиноозёрск. Владельцам выписаны предостережения о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности.



Также сотрудники МЧС провели инструктажи и напомнили работникам предприятий, как правильно использовать средства противопожарной защиты, а также действия в случае возникновения пожара.



По словам Андрея Зазулина, профилактические мероприятия на таких предприятиях продолжаются. В районе таких порядка 36, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

