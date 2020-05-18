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Гостиницы на Байкале в Бурятии откроются в конце мая

Гостиницы на Байкале в Бурятии откроются в конце мая
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Также рассматривается вопрос об открытии санаториев

Сегодня министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова сообщила, что рассматривается вопрос открытия гостиниц, гостевых домов с 29 мая на Байкале при индивидуальном и семейном бронировании. То есть, для тех людей, которые живут друг с другом.

- Семейные, не групповые туристические поездки. По групповым туристическим поездкам вопрос пока ещё открыт, - пояснила министр.

Она отдельно подчеркнула, что групповые турпоездки запрещены.

По словам Марии Бадмацыреновой, санаторно-курортные организации закрыты до 1 июня. Вероятно, после этой даты они откроются, на сегодня этот вопрос ещё не решён.

На сегодня сфера туризма признана одной из пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса. По словам министра, гостиницы и туроператоры терпят убытки с февраля этого года. В сравнении с прошлым годом, убытки составили 80%.

Туризм поддерживает государство и региональные власти.

- Максимально распространяются все меры федеральной поддержки, в том числе это налоговые льготы, вопрос по кредитам, вопросы по субсидированию заработной платы для предприятий работников отрасли. Но также и на региональном: предоставление субсидирования на возмещение затрат по арендной плате для туроператоров, - сообщила сегодня министр туризма Бурятии.

По её словам, общий объём господдержки – около миллиона рублей, поддержка будет распространяться на туроператоров и предоставляться за три месяца: апрель, май, июнь в размере до 400 рублей за один квадратный метр.

- Вторая мера – это возмещение затрат на туроператоров. Понятное дело, что сегодня многие страховые компании в какой-то мере пересматривают свои страховые выплаты, поэтому эту меры мы включили, как одну из мер поддержки, - отметила Бадмацыренова.

Кроме этого, на сегодня также прорабатывается вопрос по возмещению затрат на приобретение рециркуляторов, облучателей для соблюдения санитарных мер, для того, чтобы гостиницы начали свою работу.

На сегодня в туристической сфере работают 507 коллективных средств размещения, порядка 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений.

За 2019 год туротрасль Бурятии заработала порядка 3,3 млрд. рублей, в консолидированный бюджет было уплачено 163 млн. рублей налогов. Насчитывается порядка 3,5 тысяч работников по трёх основным туристическим видам деятельности: туроператорская, турагентская деятельность и санаторно-курортные учреждения.

- Надо понимать, что валовый вклад туризма не исчисляется только этими тремя отраслями, поэтому здесь ещё и общественное питание, и транспортные услуги, музейные, культурные учреждения. Поэтому это такой мультипликативный эффект, отрасль которого включает в себя более 53 направлений экономики народного хозяйства нашей республики, - заключила министр.

Она отметила, что многие гостиницы в условиях пандемии работают в качестве обсерваторов. В них содержатся граждане, прибывшие из других регионов, вахтовики и многие другие.

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