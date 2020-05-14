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«Дефицит влаги в почве»: В Бурятии рассказали о проблеме в посевной

«Дефицит влаги в почве»: В Бурятии рассказали о проблеме в посевной
Бизнес, 
Малое количество осадков осенью и неровная погода весной могут привести к проблемам

Погодные условия, при которых проходит посевная кампания в Бурятии, складываются непросто. Больше всего тревожит земледельцев содержание влаги в почве, сообщил директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев.

- Большие перепады температуры: то жара, то холод, сильные порывистые ветры и т.п. Но больше всего тревожит земледельцев содержание влаги в почве. На его дефицит сказалось прежде всего малое количество осадков в осенний период прошлого года и неровная, ветреная весна нынешнего. Поэтому с посевом все, кто серьёзно работает на земле, особо не торопятся, - пишет он на своей странице в Facebook.

Намжил Мардваев отмечает, что главное всё-таки не «посеять, а получить».

- Традиционно рано, 25 апреля, посев пшеницы начало ООО «СП «Тугнуй» Мухоршибирского района (Климов Д.Н.), а 30 апреля – ООО «Куйтунское» Тарбагатайского района (Мясников Г.М.), но и то, посеяв одно поле, сосредоточили основные силы на обработке залежной, вновь вводимой в оборот земли. А ООО «Куналей-Агро» Тарбагатайского района (Заиграев С.Д.), если в прошлом году начал сеять 26 апреля, а к этому времени уже заканчивал посев ранних зерновых (пшеницы), то в этом году начал только 4 мая, и сев пшеницы ведёт не торопясь, качественно планируя завершить к 20 мая. Подобной стратегии придерживается и лидер растениеводства республики СПК «Колхоз Искра» Мухоршибирского района (Коршунов В.М.), планирующий посеять самый большой зерновой клин в республике -6000 га, - подробно рассказывает он в соцсети.

Директор Россельхозцентра по Бурятии добавляет, что «проведённые ими определения запасов продуктивной влаги» в почве показали, что её количество повсеместно ниже прошлогодних, но особенно в Джидинском, Селенгинском, Иволгинском, Заиграевском, Хоринском и других районах. А в Баргузинском, Курумканском районах вовсе можно сказать, что её нет вообще. «Достаточно сказать, что эти же районы пострадали больше всех от недостатка влаги и в прошлом году», - пишет Мардваев.

- Лично я руководителю одного сельхозпредприятия Джидинского района с учётом всех сложившихся условий порекомендовал вообще не пытаться вырастить пшеницу, а посеять в конце мая - начале июня зерносмесь, чтобы иметь корма. Ведь в современных рыночных условиях сеять нужно, чтобы получить отдачу, урожай. Видимо поэтому одно наше ведущее сельхозпредприятие, правда, по мясному животноводству начинает посев пшеницы только 15 мая, - продолжает он.

Намжил Мардваев сообщает, что более-менее удовлетворительное количество влаги в чёрноземной зоне Тарбагатайского, Мухоршибирского, Бичурского районов, а также в Тункинском, Закаменском районах, и в прибайкальской зоне Бурятии (Кабанский и Прибайкалський районы).

- Тут ещё академик Вильфанд дал прогноз, что 2020 год будет необычайно жарким, но он касается, прежде всего, конечно, центральной части России и юга, а к нам - к восточной Сибири - отношения не имеет. Именно поэтому суданка как самая засухоустойчивая культура особенно популярна в этом году, только ООО «Буян», имеющее самое большое мясное стадо в республике, засевает ею целых 1300 га, - поясняет он.

Директор Россельхозцентра по Бурятии заключает, что в создавшихся условиях земледельцам нужно мобилизовать все свои умения, знания, опыт, чтобы достойно ответить на все непростые вызовы весны - чтобы быть с хорошим урожаем и обеспечить животноводство необходимыми, качественными кормами.  
сельское хозяйство посевная
 
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