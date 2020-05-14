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В Бурятии перевозчики получат компенсации из-за коронавируса

В Бурятии перевозчики получат компенсации из-за коронавируса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Из республиканского бюджета будет выделено почти 27 миллионов

В Бурятии организации, занимающиеся регулярными перевозками пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, получат субсидии за затраты, понесённые в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В апреле перевозчики терпели убытки из-за режима самоизоляции и резкого снижения числа пассажиропотока. В Улан-Удэ число маршруток уменьшилось в разы, работа нескольких маршрутов и вовсе была остановлена.

Сегодня транспортное обслуживание жителей Бурятии в межмуниципальном и муниципальном сообщении осуществляет около 2 270 транспортных средств. Из них, по предварительным данным, с 1 по 30 апреля трудились около 850.

Размер денежной выплаты на один работавший в этот период автомобиль - 15 тыс рублей, не работавший - 10 тыс рублей.

По предварительной оценке, потребуется выделение из республиканского бюджета дополнительного 26,95 млн рублей.

Выплаты начнутся в июне-июле.
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