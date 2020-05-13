 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

Бурятский фермер, который остался без крыши над головой, ждёт первый урожай

Бурятский фермер, который остался без крыши над головой, ждёт первый урожай
Бизнес, 
«Всё идёт по плану. Настроение боевое», - поделился потерявший всё имущество на пожаре фермер Григорий Корытов

Семья фермеров из Кабанского района, потерявшая имущество на пожаре, постепенно восстанавливает свое хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

В феврале 2020 года пожар полностью уничтожил дом и всё имущество у семьи Корытовых. Сами хозяева получили ожоги. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии оперативно организовало сбор средств. По словам сына Григория, откликнулись люди даже из других регионов. Местные жители до сих пор помогают, кто чем может.

- Мы очень благодарны всем, кто остался неравнодушен. У нас сгорел дом и все содержимое внутри. Родители получили сильные ожоги, до сих пор приходят в себя, - рассказал Григорий Корытов.

Круглогодичная теплица, которая работает уже много лет, обеспечивает несколько деревень Кабанского района свежими огурцами, томатами и зеленью. В этом году рассаду выращивали заново. Всего 1200 кустов огурцов. Уже 15 мая планируют собрать первый урожай.

- Всё идёт по плану. Настроение боевое. Будем работать в прежнем режиме, тем более, что спрос на нашу продукцию есть. В этом году мы полностью переходим на многолетние травы (кострец, экспарцет, клевер). Сейчас подготовили 150 га пашни, осталось засеять 270 га.,- поделился Григорий.

Кроме того, в хозяйстве продолжат развивать и аквакультуру. Для инкубации икры уже готовы специализированные аппараты и цех. Запуск планируется в конце мая.
пожар фермеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Аэрофлот» возобновит полёты в Улан-Удэ с 1 июля
«Аэрофлот» возобновит полёты в Улан-Удэ с 1 июля
Бизнес, 13.05.2020
Продажа билетов на рейсы «Аэрофлота» из Москвы до столицы Бурятии открыта до конца года
Немецкая компания направила медикам Бурятии партию обуви
Немецкая компания направила медикам Бурятии партию обуви
Бизнес, 13.05.2020
Медики получат удобную кожаную обувь
Улан-удэнцы жалуются на пивнушку и боятся за своё здоровье
Улан-удэнцы жалуются на пивнушку и боятся за своё здоровье
Бизнес, 13.05.2020
Жители возмущены большим скоплением людей в магазине разливного пива
Масочный режим в Бурятии сохраняется везде
Масочный режим в Бурятии сохраняется везде
Бизнес, 12.05.2020
Работодателей Бурятии обязали обеспечить соблюдение масочного режима своими сотрудниками

В Бурятии сельхозугодье на 62% заросло кустарниками
В Бурятии сельхозугодье на 62% заросло кустарниками
Бизнес, 12.05.2020
Более 30 га вблизи села Дабаты заросло растительностью
Жительнице Бурятии незаконно установили заглушку на канализацию
Жительнице Бурятии незаконно установили заглушку на канализацию
Бизнес, 12.05.2020
Женщина обратилась за помощью к омбудсмену Юлии Жамбаловой
В Улан-Удэ началось строительство Ледового дворца
В Улан-Удэ началось строительство Ледового дворца
Бизнес, 08.05.2020
В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию и кёрлингу
Торговые центры и рестораны в Улан-Удэ проверит Роспотребнадзор
Торговые центры и рестораны в Улан-Удэ проверит Роспотребнадзор
Бизнес, 08.05.2020
В Бурятии опровергли информацию об открытии ТРЦ и кафе 18 мая
В Забайкалье в «Желдорохране» обнаружили охранников без удостоверений
В Забайкалье в «Желдорохране» обнаружили охранников без удостоверений
Бизнес, 08.05.2020
Нарушения выявила Байкальская транспортная прокуратура
В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту
В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту
Бизнес, 07.05.2020
Мера поддержки коснулась более тысяч компаний
Самый неуверенный коллектор России предлагал помощь улан-удэнцам
Самый неуверенный коллектор России предлагал помощь улан-удэнцам
Бизнес, 07.05.2020
Несколько дней назад на подъездах жилых домов в Улан-Удэ появились странные объявления от необычного специалиста по сбору долгов
Главный санврач Бурятии: «Соблюдайте требования, или вернутся ограничения»
Главный санврач Бурятии: «Соблюдайте требования, или вернутся ограничения»
Бизнес, 07.05.2020
Предприниматели должны соблюдать множество санитарных требований
Свыше восьми тысяч забайкальцев трудятся удалённо
Свыше восьми тысяч забайкальцев трудятся удалённо
Бизнес, 07.05.2020
В Забайкалье 362 организации перевели сотрудников на дистанционный режим работы
В Бурятии вновь заработают книжные, мебельные и магазины техники
В Бурятии вновь заработают книжные, мебельные и магазины техники
Бизнес, 07.05.2020
Стал известен список предприятий, которым разрешат открыться после 10 мая

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^