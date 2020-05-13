«Всё идёт по плану. Настроение боевое», - поделился потерявший всё имущество на пожаре фермер Григорий Корытов
Семья фермеров из Кабанского района, потерявшая имущество на пожаре, постепенно восстанавливает свое хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.
В феврале 2020 года пожар полностью уничтожил дом и всё имущество у семьи Корытовых. Сами хозяева получили ожоги. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии оперативно организовало сбор средств. По словам сына Григория, откликнулись люди даже из других регионов. Местные жители до сих пор помогают, кто чем может.
- Мы очень благодарны всем, кто остался неравнодушен. У нас сгорел дом и все содержимое внутри. Родители получили сильные ожоги, до сих пор приходят в себя, - рассказал Григорий Корытов.
Круглогодичная теплица, которая работает уже много лет, обеспечивает несколько деревень Кабанского района свежими огурцами, томатами и зеленью. В этом году рассаду выращивали заново. Всего 1200 кустов огурцов. Уже 15 мая планируют собрать первый урожай.
- Всё идёт по плану. Настроение боевое. Будем работать в прежнем режиме, тем более, что спрос на нашу продукцию есть. В этом году мы полностью переходим на многолетние травы (кострец, экспарцет, клевер). Сейчас подготовили 150 га пашни, осталось засеять 270 га.,- поделился Григорий.
Кроме того, в хозяйстве продолжат развивать и аквакультуру. Для инкубации икры уже готовы специализированные аппараты и цех. Запуск планируется в конце мая.
Бурятский фермер, который остался без крыши над головой, ждёт первый урожай
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