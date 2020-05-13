Медики получат удобную кожаную обувь
Обувная компания Wortmann направила в Бурятию партию обуви для медиков. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы полномочного представительства Бурятии при президенте России по экономическому развитию и инвестициям Юлия Дагданова.
- Наш земляк, мой друг детства Станислав Карлов, работающий в топ-менеджменте немецкой обувной компании Wortmann, предложил направить в качестве помощи и поддержки наших медиков удобную кожаную обувь. Руководство компании поддержали эту инициативу, и уже партия обуви (пусть и небольшая) направлена из Москвы в Бурятию. Получателем груза выступает Центр медицины катастроф, - написала она.
- Стас, огромное спасибо тебе и в твоём лице руководству компании Wortmann за помощь и поддержку наших героев в белых халатах! Спасибо за неравнодушие к своей малой родине! - добавила Юлия Дагданова.
Как сообщал «Байкал-Daily», Юлия Дагданова была назначена на должность заместителя главы полномочного представительства Бурятии при президенте России по экономическому развитию и инвестициям с 1 ноября 2019 года.Ранее она занимала должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики - председателя комитета экономики и финансов.
Ранее партию масок для медиков Бурятии подарил Селенгинский аймак Монголии.
Немецкая компания направила медикам Бурятии партию обуви
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 13.05.2020
Медики получат удобную кожаную обувь
Работодателей Бурятии обязали обеспечить соблюдение масочного режима своими сотрудниками
Более 30 га вблизи села Дабаты заросло растительностью
Женщина обратилась за помощью к омбудсмену Юлии Жамбаловой
В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию и кёрлингу
В Бурятии опровергли информацию об открытии ТРЦ и кафе 18 мая
Нарушения выявила Байкальская транспортная прокуратура
Сосиски «Молочные» не прошли экспертизу
Мера поддержки коснулась более тысяч компаний
Несколько дней назад на подъездах жилых домов в Улан-Удэ появились странные объявления от необычного специалиста по сбору долгов
Предприниматели должны соблюдать множество санитарных требований
В Забайкалье 362 организации перевели сотрудников на дистанционный режим работы
Стал известен список предприятий, которым разрешат открыться после 10 мая
Также здесь продавали выпивку в запрещённое время
Специальный налоговый режим поможет самозанятым во время пандемии коронавируса