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Немецкая компания направила медикам Бурятии партию обуви

Немецкая компания направила медикам Бурятии партию обуви
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Медики получат удобную кожаную обувь

Обувная компания Wortmann направила в Бурятию партию обуви для медиков. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы полномочного представительства Бурятии при президенте России по экономическому развитию и инвестициям Юлия Дагданова.

- Наш земляк, мой друг детства Станислав Карлов, работающий в топ-менеджменте немецкой обувной компании Wortmann, предложил направить в качестве помощи и поддержки наших медиков удобную кожаную обувь. Руководство компании поддержали эту инициативу, и уже партия обуви (пусть и небольшая) направлена из Москвы в Бурятию. Получателем груза выступает Центр медицины катастроф, - написала она.

- Стас, огромное спасибо тебе и в твоём лице руководству компании Wortmann за помощь и поддержку наших героев в белых халатах! Спасибо за неравнодушие к своей малой родине! - добавила Юлия Дагданова.

Как сообщал «Байкал-Daily», Юлия Дагданова была назначена на должность заместителя главы полномочного представительства Бурятии при президенте России по экономическому развитию и инвестициям с 1 ноября 2019 года.Ранее она занимала должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики - председателя комитета экономики и финансов.

Ранее партию масок для медиков Бурятии подарил Селенгинский аймак Монголии.

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