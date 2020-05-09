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Монгольский аймак подарил Бурятии партию масок

Монгольский аймак подарил Бурятии партию масок
Власть,  Фото:Генконсульство Монголии в Улан-Удэ
«Помощь бурятскому народу», - написано на коробках с масками

Бурятия получила партию медицинских масок от губернатора Селенгинского аймака Бурятии.

Вручение состоялось накануне в консульстве. Вручали средства индивидуальной защиты генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Дамдин Чадраабал и консул Ганболд Амарсанаа. Помощь принял главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.

- Губернатор Селенгинского аймака Монголии написал приветственное письмо министру здравоохранения Бурятии Евгении Юрьевне Лудуповой, выразил добрые пожелания, в том числе подарив медицинские маски, - рассказал «Байкал-Daily» Ярослав Шубин. 



В письме губернатор указал, что эта помощь предназначена «бурятскому народу». Всего было вручено две коробки медицинских масок.

- Эти маски уйдут в медицинские организации, - пояснил Ярослав Шубин.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии уже 570 случаев заражения коронавирусом (+22 за сутки). 
Монголия маски коронавирус благотворительность врачебно-физкультурный диспансер
 
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