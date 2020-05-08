В Улан-Удэ началось строительство Ледового дворца

В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию и кёрлингу
В Улан-Удэ на улице Рылеева началось строительство регионального центра по хоккею. На строительство объекта будет направлено около 1,5 млрд рублей, из которых более 1,1 млрд выделено из федерального бюджета.
- Президент поддержал Бурятию, и нам выделили деньги. Частный инвестор вкладывается в дополнительную часть. И важно отметить, что у нас все спортивные объекты достаточно дорого обходятся для бюджета. И чем их больше, тем нам нагрузка выше. Ледовый дворец для нас будет бесплатный, потому что концессионер полностью берет на себя содержание и эксплуатацию на 10 лет. Это новая для нашей республики форма, когда большие объекты не на содержании бюджета, а на содержании инвестора, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
По итогам конкурса концессионное соглашение было подписано с ООО «Арена» (Барнаул), которое выступает как инвестор, подрядчик и эксплуатирующая компания.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в ледовой арене разместятся два ледовых поля размером 60х30 и 20х45. В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию, керлингу.
За час по ледовым полям будет проходить 80 человек - сейчас в Улан-Удэ существуют шесть мужских хоккейных команд, а это 170 человек, также есть четыре детские команды, в которых занимается 160 детей.
- Такие стадионы востребованы, практически можно проводить международные соревнования. Договариваемся, что работать центр будет минимум десять часов. С 10 до 16 часов - в самое светлое время дня, ледовые поля будут предоставлены бесплатно для занятий детских спортивных школ. Кроме того, здесь будет организован прокат для всех желающих, - подчеркнул Игорь Шутенков.
В ледовой арене также разместятся фитнес-центр, шахматный клуб, магазин по продаже спортивной атрибутики и кафе. В настоящее время все работы ведутся по графику: выполнены земляные работы, залито бетонное основание. Металлоконструкции здания изготовит ОАО «Улан-Удэстальмост». Строительство центра завершится в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Улан-Удэ началось строительство Ледового дворца
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии опровергли информацию об открытии ТРЦ и кафе 18 мая
Нарушения выявила Байкальская транспортная прокуратура
Сосиски «Молочные» не прошли экспертизу
Мера поддержки коснулась более тысяч компаний
Несколько дней назад на подъездах жилых домов в Улан-Удэ появились странные объявления от необычного специалиста по сбору долгов
Предприниматели должны соблюдать множество санитарных требований
В Забайкалье 362 организации перевели сотрудников на дистанционный режим работы
Стал известен список предприятий, которым разрешат открыться после 10 мая
Также здесь продавали выпивку в запрещённое время
Бизнес, 06.05.2020
Щедрый предприниматель пожелал остаться неизвестным
Бизнес, 06.05.2020
В этом году акция пройдёт в онлайн-режиме
Глава Бурятии анонсировал дополнительное снятие ограничений с 10 мая
Глава Бурятии сегодня рассказал о действующих и будущих мерах поддержки бизнеса и населения во время пандемии
Замминистра промышленности Бурятии «успокаивает» жителей по поводу масок
Также в Бурятии запретили покупателям самим взвешивать продукты