В Забайкалье в «Желдорохране» обнаружили охранников без удостоверений

Нарушения выявила Байкальская транспортная прокуратура



Байкальская транспортная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об охранной деятельности в частной охранной организации ООО ОА «Желдорохрана» в Каларском районе Забайкальского края.



- Проверкой выявлены факты приёма в ООО ОА «Желдорохрана» на должность частного охранника и допуска к охране объекта лица, не имеющего удостоверение частного охранника, а также личной карточки охранника, т.е. не обладающего соответствующим правовым статусом, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Для устранения допущенных нарушений закона руководителю охранного предприятия внесено представление. В нём поставлены вопросы об устранении допущенных нарушений закона и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.



