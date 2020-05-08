Сосиски «Молочные» не прошли экспертизу
В марте управление Россельхознадзора отобрало в МУП «Городской комбинат школьного питания» в Улан-Удэ на пробу сосиски «Молочные». Продукция произведена СХ ПАО «Белореченское» (Иркутская область).
- Экспертиза, проведённая Иркутской межобластной ветеринарной лабораторией, показала, что продукт не соответствует требованиям технических регламентов ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и ГОСТу 23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия» В результате испытаний установлено содержание в молочных сосисках антибиотиков, энрофлоксацина и доксициклина, наличие которых в пищевой продукции недопустимо, - сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Представитель управления Россельхознадзора 23 марта выдал предписание о прекращении действия декларации соответствия данной продукции СХ ПАО «Белореченское». В конце апреля предписание исполнено.
В МУП «Городской комбинат школьного питания» отправлено информационное письмо для принятия мер по изъятию некачественной и потенциально небезопасной продукции из оборота, уточнили в управлении Россельхознадзора.
В комбинате школьного питания Улан-Удэ нашли сосиски с антибиотиками
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