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В комбинате школьного питания Улан-Удэ нашли сосиски с антибиотиками

В комбинате школьного питания Улан-Удэ нашли сосиски с антибиотиками
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сосиски «Молочные» не прошли экспертизу

В марте управление Россельхознадзора отобрало в МУП «Городской комбинат школьного питания» в Улан-Удэ на пробу сосиски «Молочные». Продукция произведена СХ ПАО «Белореченское» (Иркутская область).

- Экспертиза, проведённая Иркутской межобластной ветеринарной лабораторией, показала, что продукт не соответствует требованиям технических регламентов ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и ГОСТу 23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия» В результате испытаний установлено содержание в молочных сосисках антибиотиков, энрофлоксацина и доксициклина, наличие которых в пищевой продукции недопустимо, - сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Представитель управления Россельхознадзора 23 марта выдал предписание о прекращении действия декларации соответствия данной продукции СХ ПАО «Белореченское». В конце апреля предписание исполнено.

В МУП «Городской комбинат школьного питания» отправлено информационное письмо для принятия мер по изъятию некачественной и потенциально небезопасной продукции из оборота, уточнили в управлении Россельхознадзора. 
комбинат школьного питания Россельхознадзор
 
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