Мера поддержки коснулась более тысяч компаний
В Бурятии на 90% уменьшен установленный размер потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей для применения патентной системы налогообложения.
Соответствующие изменения внесены в республиканский закон о некоторых вопросах налогового регулирования, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Налог на 90% снижен на весь 2020 года. Это коснётся 1187 компаний, которые пользуются патентной системой. Распространяется не только на пострадавшие виды деятельности, а абсолютно на всех предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
По прогнозам, бюджет недополучит более 22 миллионов рублей, но мера принята для поддержки бизнеса, страдающего от пандемии коронавируса.
В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту
Бизнес, Фото:
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