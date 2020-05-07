 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту

В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мера поддержки коснулась более тысяч компаний

В Бурятии на 90% уменьшен установленный размер потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей для применения патентной системы налогообложения.

Соответствующие изменения внесены в республиканский закон о некоторых вопросах налогового регулирования, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Налог на 90% снижен на весь 2020 года. Это коснётся 1187 компаний, которые пользуются патентной системой. Распространяется не только на пострадавшие виды деятельности, а абсолютно на всех предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

По прогнозам, бюджет недополучит более 22 миллионов рублей, но мера принята для поддержки бизнеса, страдающего от пандемии коронавируса.


налоги коронавирус патент
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту
В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту
Бизнес, 07.05.2020
Мера поддержки коснулась более тысяч компаний
Самый неуверенный коллектор России предлагал помощь улан-удэнцам
Самый неуверенный коллектор России предлагал помощь улан-удэнцам
Бизнес, 07.05.2020
Несколько дней назад на подъездах жилых домов в Улан-Удэ появились странные объявления от необычного специалиста по сбору долгов
Главный санврач Бурятии: «Соблюдайте требования, или вернутся ограничения»
Главный санврач Бурятии: «Соблюдайте требования, или вернутся ограничения»
Бизнес, 07.05.2020
Предприниматели должны соблюдать множество санитарных требований
Свыше восьми тысяч забайкальцев трудятся удалённо
Свыше восьми тысяч забайкальцев трудятся удалённо
Бизнес, 07.05.2020
В Забайкалье 362 организации перевели сотрудников на дистанционный режим работы
В Бурятии вновь заработают книжные, мебельные и магазины техники
В Бурятии вновь заработают книжные, мебельные и магазины техники
Бизнес, 07.05.2020
Стал известен список предприятий, которым разрешат открыться после 10 мая
В Чите магазин-бар торговал алкоголем без лицензии
В Чите магазин-бар торговал алкоголем без лицензии
Бизнес, 07.05.2020
Также здесь продавали выпивку в запрещённое время
Налоговый режим для самозанятых в Бурятии появится с 1 июля
Налоговый режим для самозанятых в Бурятии появится с 1 июля
Бизнес, 07.05.2020
Специальный налоговый режим поможет самозанятым во время пандемии коронавируса
В Бурятии бизнесмен инкогнито подарил волонтёрам 19 тонн крупы
В Бурятии бизнесмен инкогнито подарил волонтёрам 19 тонн крупы
Бизнес, 06.05.2020
Щедрый предприниматель пожелал остаться неизвестным
В Чите Георгиевские ленточки продают аптеки
В Чите Георгиевские ленточки продают аптеки
Бизнес, 06.05.2020
В этом году акция пройдёт в онлайн-режиме
В Бурятии после Дня Победы откроют магазины одежды
В Бурятии после Дня Победы откроют магазины одежды
Бизнес, 05.05.2020
Глава Бурятии анонсировал дополнительное снятие ограничений с 10 мая
В Бурятии введут специальный налоговый режим для самозанятых
В Бурятии введут специальный налоговый режим для самозанятых
Бизнес, 05.05.2020
Глава Бурятии сегодня рассказал о действующих и будущих мерах поддержки бизнеса и населения во время пандемии
В Бурятии заявили о двукратном снижении цен на маски
В Бурятии заявили о двукратном снижении цен на маски
Бизнес, 05.05.2020
Замминистра промышленности Бурятии «успокаивает» жителей по поводу масок
От 5 до 50: В Бурятии супермаркеты ограничат число покупателей
От 5 до 50: В Бурятии супермаркеты ограничат число покупателей
Бизнес, 05.05.2020
Также в Бурятии запретили покупателям самим взвешивать продукты
В Бурятии обнаружили фальсифицированное сливочное масло
В Бурятии обнаружили фальсифицированное сливочное масло
Бизнес, 30.04.2020
Образец масла «Крестьянское» не отвечает техническим регламентам и ГОСТу

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^