В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту

Мера поддержки коснулась более тысяч компаний



В Бурятии на 90% уменьшен установленный размер потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей для применения патентной системы налогообложения.



Соответствующие изменения внесены в республиканский закон о некоторых вопросах налогового регулирования, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Налог на 90% снижен на весь 2020 года. Это коснётся 1187 компаний, которые пользуются патентной системой. Распространяется не только на пострадавшие виды деятельности, а абсолютно на всех предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.



По прогнозам, бюджет недополучит более 22 миллионов рублей, но мера принята для поддержки бизнеса, страдающего от пандемии коронавируса.





