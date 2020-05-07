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Самый неуверенный коллектор России предлагал помощь улан-удэнцам

Самый неуверенный коллектор России предлагал помощь улан-удэнцам
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Несколько дней назад на подъездах жилых домов в Улан-Удэ появились странные объявления от необычного специалиста по сбору долгов

В объявлениях говорилось: «Начинающий коллектор». «Если тебе нужно выбить долг у людей не спортивного телосложения, звони». «Я помогу тебе выбить долги, чтобы отдать свои». Предложившего услуги уже окрестили «самым неуверенным коллектором России».

Сотни любопытных в итоге решили воспользоваться услугой некоего Эдика и дозвонились по указанному телефону. На том конце провода их ждал сюрприз. Абонент попадал на автоответчик, который сообщал голосом самого Эдика, что 12 мая на телеканале ТНТ стартует новый сезон комедийного сериала «Реальные пацаны» (16+).

Таким образом телеканал решил подогреть зрительский интерес к новому сезону. По сюжету один из героев сериала Эдик, чтобы рассчитаться с ипотекой, становится коллектором и выбивает деньги из должников. А надо сказать, что таких в его окружении — каждый первый. При этом по сюжету, у Эдика кроткий характер.

Акция, посвящённая старту нового сезона «Реальных пацанов», прошла не только в Улан-Удэ, но более чем в 40 городах России. На номер, указанный в объявлениях, в итоге поступило более 1200 телефонных звонков, из которых абоненты узнали о старте нового сезона «Реальных пацанов». Всего в результате акции об Эдике узнало более 3,5 млн человек.


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