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Свыше восьми тысяч забайкальцев трудятся удалённо

Свыше восьми тысяч забайкальцев трудятся удалённо
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Забайкалье 362 организации перевели сотрудников на дистанционный режим работы

В Забайкальском крае 362 организации перевели сотрудников на дистанционный режим работы. На данный момент 8 385 человек в крае работает удалённо.

- Решение о введении удалённого режима работы организация принимает самостоятельно и предоставляют сведения в центр занятости через портал «Работа в России». В основном на удалёнке сейчас работают организации сферы образования, а также специалисты, выполняющие свои функции посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, - рассказала Татьяна Каргина, начальник управления занятости населения министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Переводить на удалённую работу рекомендуется всех сотрудников, для которых существуют такие технические возможности. Если они позволяют выполнять задачи, возложенные на сотрудника, в полном объёме, то вопрос об «удалёнке» должен решаться положительно, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Напомним, нерабочие дни были введены в России президентом Владимиром Путиным в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 30 марта и продлены до 11 мая. Вследствие этого многие предприятия края перешли на гибкие режимы работы.
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