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Налоговый режим для самозанятых в Бурятии появится с 1 июля

Налоговый режим для самозанятых в Бурятии появится с 1 июля
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Специальный налоговый режим поможет самозанятым во время пандемии коронавируса

В среду, 6 мая, депутаты Народного Хурала поддержали инициативу правительства Бурятии о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Этот режим позволит самозанятым не только легализовать предпринимательскую деятельность, но и воспользоваться мерами государственной поддержки, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Законопроект принят в качестве меры поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима был принят в 2018 году и распространился на пилотные регионы, в число которых Бурятии не вошла.

- Ввиду ситуации с новой коронавирусной инфекцией было принято решение, что субъекты, не вошедшие в пилотный проект, могут вводить на своей территории такой специальный налоговый режим, - пояснил заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

Самозанятым может стать любое физическое лицо, которое производит товары либо оказывает услуги, не привлекая наёмных работников по трудовым договорам.

- Налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог. Это самостоятельный налоговый режим, переход на который является добровольным. Для регистрации в качестве самозанятого достаточно просто зарегистрироваться в мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог», - отметил Алексей Мишенин.

Размер налоговой ставки на доходы самозанятых льготный. При оказании услуг или продаже товаров физическим лицам он составляет 4%, в случае работы с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – 6%. Из уплаченной суммы 63% зачисляется в бюджет региона, 37% - в Фонд медицинского страхования. Более того, при выборе специального режима «Налог на профессиональный доход» автоматически предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс рублей в год.

Однако при превышении лимита данного налогового режима и превышения оборотов свыше 2,4 млн рублей в год налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. Физические лица - налог на доходы физических лиц. Индивидуальные предприниматели - налоги по ставкам и правилам других спецрежимов.

При этом предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов в медицинские, пенсионные фонды и всех остальных налогов: НДФЛ, НДС. Также самозанятые не несут дополнительных расходов на приобретение контрольно-кассовой техники, поскольку имеют право выдавать чеки через мобильное приложение «Мой налог». Там же автоматически формируется декларация о доходах.

- Налог начисляется каждый месяц не позднее 25 числа. Если в течение месяца у самозанятого не было никаких доходов, то налог не начисляется. При отсутствии платежей никакие фиксированные суммы не снимаются у самозанятого. Отказаться от применения такого режима можно в любой момент. Самозанятый может одновременно являться и работником другого предприятия, при этом его зарплата не идет в расчет данного налога, трудовой стаж не пропадает, - пояснил зампред Правительства Бурятии по экономическому развитию.

Предприниматели Бурятии смогут перейти на режим «Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020 года. При этом самозанятый становится полноценным субъектом малого и среднего предпринимательства, что позволяет ему воспользоваться мерами поддержки. А это более 140 видов услуг Центр предпринимательства «Мой бизнес»: бесплатная разработка бизнес-плана, привлечение заёмных средств, обучение и многое другое.

- Более того, мы сейчас разрабатываем электронную цифровую платформу, на которой всех самозанятых будем регистрировать бесплатно, чтобы продвигать их продукцию и услуги. Уже зарегистрировавшиеся на данной платформе предприниматели разных сфер - продажи продуктов питания, производства мяса и молока - сейчас не успевают за спросом на данной платформе, - отметил Алексей Мишенин.

По информации управления федеральной налоговой службы на 1 апреля 2020 года, на специальный налоговый режим получили возможность перейти более 11,4 тыс индивидуальных предпринимателей республики. Сумма уплаченных ими налогов по различным системам за 2019 год составила 115 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Бурятии до 2024 года должно быть зарегистрировано 13,3 тысяч самозанятых.

- При этом в перспективе до 2024 года мы ожидаем, что налоги от самозанятых в республиканский бюджет могут составить до 25 млн рублей - не огромная цифра. Поэтому введение спецрежима не рассматривается как мера пополнения бюджета. Это мера больше стимулирующая и антикризисная для бизнеса, - подытожил Мишенин. 
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