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В Бурятии бизнесмен инкогнито подарил волонтёрам 19 тонн крупы

В Бурятии бизнесмен инкогнито подарил волонтёрам 19 тонн крупы
Бизнес, 
Щедрый предприниматель пожелал остаться неизвестным

Сегодня, 6 мая, в центр «Добродом», который во время пандемии коронавируса помогает нуждающимся, привезли 19,5 тонн крупы. Щедрый меценат пожелал остаться неизвестным. Известно лишь, что он предприниматель.

- Сегодня в Добродом привезли 19,5 тонн крупы. От кого? Это самое интересное! Это господин Инкогнито! К волонтерам присоединился предприниматель в маске. Современный бурятский Зорро передал нам семь видов круп. Человек, который отдал нам целый контейнер продуктов, попросил остаться неизвестным, - поделился лидер КВН-движения Бурятии, известный общественник Чингис Болотов.

Болотов уточнил, что вся подаренная крупа хорошего качества, не просроченная и имеет необходимые документы.

- Я думаю, это образ настоящего предпринимателя! Неравнодушного к своему народу ответственного бизнесмена, - высказал мнение Чингис Болотов.



Данного запаса должно хватить на месяц.

- Сегодня ребята из Call-центра с большой радостью отвечают на звонки. Смело принимая заявки! Они не боятся. Они не будут отказывать. Было бы круто, если бы молокозавод дал молока, БМП - тушенки, и тогда добротный продуктовый паёк сформирован, - поделился Чингис Болотов.

Ежедневно в «Добродом» поступает более 200 заявок с просьбами о помощи. С каждым днём помогать продуктами населению становится всё труднее и труднее. Звонков много, а продовольствия на всех не всегда хватает.

Позвонить в «Добродом» можно по телефону 8(3012) 37-95-29. 
волонтеры благотворительность коронавирус
 
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