В Чите Георгиевские ленточки продают аптеки

В этом году акция пройдёт в онлайн-режиме



В Чите Георгиевские ленточки можно найти купить в аптеках. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.



В связи с пандемией коронавируса акция «Георгиевская ленточка» в России пройдёт в новом формате. В этом году она отмечает юбилей – 15 лет.



«Волонтёры Победы» помогают в организации акции уже пять лет, за это время активисты движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет.



Поэтому участникам акции предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету 5 друзьям.



На официальной странице движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить её на свою фотографию. Также волонтёры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.



- Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди,- поделилась руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

