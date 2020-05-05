В Бурятии введут специальный налоговый режим для самозанятых

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии сегодня рассказал о действующих и будущих мерах поддержки бизнеса и населения во время пандемии



Правительство Бурятии внесло в Народный Хурал на рассмотрение пакет законов, направленных на помощь бизнесу в период пандемии. О них рассказал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- В частности, республиканское правительство предлагает для предприятий, работающих по патентной системе, снизить на 90% ставку налога до 10%. Кроме того, предлагается снизить налог на недвижимое имущество на 2020 год для владельцев нежилых помещений, которые, в свою очередь, снизят размер арендных платежей для своих арендаторов - индивидуальных предприятий, - сообщил журналистам во вторник, накануне сессии, Алексей Цыденов.



- Для малых предприятий, которые выплачивают налоги по патентной системе, предлагаем снизить эти выплаты на 90%. После одобрения они будут платить не более 10% от ранее выплачиваемых сумм. Вдвое будут снижены ставка по ЕНВД для предприятий, которые наиболее пострадали от пандемии,- отметил глава Бурятии.



Ещё одним законопроектом предлагается введение на территории республики «режима самозанятых» (налога на профессиональный доход). Так, сейчас подоходный налог составляет 13%, при регистрации лиц, оказывающих частные услуги как самозанятых, налоговая ставка составит 4% при работе с физлицами, 6% - при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.



Федеральные меры поддержки



На сегодня 8133 предприятий малого и среднего бизнеса получили право на отсрочку по налогам.



- Им сейчас просто надо подать заявку. Сумма налогов, по которым будет отсрочка, - почти 800 млн рублей. Перечень таких предприятий уже сформирован, - заявил глава.



Начала работать программа по прямой финансовой поддержке организациям и индивидуальным предпринимателям. Компании из пострадавших от кризиса отраслей получат деньги на решение «текущих самых неотложных задач» – в том числе на выплату зарплат, при условии сохранения 90% сотрудников. Субсидия предоставляется на каждого работника пострадавшей компании из расчёта один МРОТ в апреле и мае (12 130 рублей в месяц), а также на самого индивидуального предпринимателя в размере 12 130 руб. На сегодня 5000 организаций малого и среднего предпринимательства в Бурятии имеют право на получение такой субсидии, 392 заявления уже поступило в УФНС. Подать заявление можно дистанционно в электронной форме через телекоммуникационные каналы связи, сервис «Личный кабинет налогоплательщика», либо почтой. Выплаты начнутся уже с 18 мая.



- Идёт работа по реструктуризации кредитов, как по юридическим лицам, так и по физическим лицам. Люди, бравшие непосредственно потребительские кредиты, ипотечные кредиты, тоже обращаются. По данным Нацбанка, в банках на сегодня более 4000 обращений людей по реструктуризации кредитов, 2106 человек получили реструктуризацию кредитов как по собственным программам банков, так и получили кредитные каникулы на полгода без штрафных санкций в рамках ФЗ-106. То есть эта программа тоже заработала. Я тоже обращаю на неё внимание, что ей можно пользоваться и, соответственно, обращаться в банки. Банки идут навстречу, - заявил Алексей Цыденов.



Помимо этого, профинансировано более 16 700 заявлений по социальным выплатам – выплаты в 5000 рублей на одного ребёнка в рамках маткапитала. Общая сумма, которую уже получили семьи - 93 млн рублей в целом.



1035 человек встали на учёт как безработные, уволенные после 1 марта. Их дети в возрасте до 18 лет получили право выплаты по 3000 рублей в месяц. Сейчас 100 семей такую выплату подтвердили, остальные ещё будут рассматриваться.



- Каких-то отдельных заявлений писать не надо – это делается всё автоматически. Агентство занятости населения ставит на учёт как безработных, а нашим министерством социальной защиты отрабатывается – есть ли у человека, который потерял работу, дети или нет. Если есть, то на каждого ребёнка будет выплачено по 3000 рублей, - пояснил Алексей Цыденов.



Действующие республиканские меры поддержки



67 организаций в Бурятии уже освобождены от оплаты аренды за республиканское и муниципальное имущество. «На полгода не перенесён срок, а бизнес именно освобожден от аренды», - пояснил глава.



Также перенесены на три месяца выплаты и начисления по Фонду капитального ремонта для всех жителей.. Этот платёж за три месяца будет растянут в последующем до 2023 года включительно.



- Мы расширили кредитование на льготных условиях представителей малого и среднего предпринимательства за счёт республиканского фонда поддержки, до чего докапитализировали на 100 млн рублей. Так что меры работают, и я призываю всех, кому полагается, ими пользоваться. Вся необходимая информация, что касается рассрочки по налогам, есть на сайте Налоговой службы nalog.ru. Прямо на первой странице есть раздел, который полностью даёт все разъяснения, как, где можно оформить отсрочку по налогам. На сайте msp03.ru – это сайт центра «Мой бизнес» Республики Бурятия. Там есть информация обо всех антикризисных мерах, которые реализуются у нас в республике. Я сейчас озвучил только часть, со всем остальным можно ознакомиться на сайте msp03.ru, - заявил глава Бурятии.



По всем вопросам можно обращаться на телефон горячей линии 8-800-3030123.



Алексей Цыденов обещал, что по постановлениям правительства и другим документам будут сделаны специальные разъяснительные материалы, написанные доступным языком.







