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Бизнесу Забайкалья представили план постепенного выхода из карантина

Бизнесу Забайкалья представили план постепенного выхода из карантина
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Особое внимание уделено общепиту

Министерство экономического развития Забайкальского края представило предпринимателям поэтапный план постепенного выхода из карантина. Он состоится из трёх режимов - переходного, стабилизационного и штатного.

- Сейчас в нашем регионе продолжает действовать режим ограничений,- рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев, - но карантин не может длиться вечно, поэтому важно готовиться к возвращению в обычный режим. Особенно это беспокоит общепит - как открыться и как сделать всё без нарушений.

В плане предусмотрено поэтапное открытие точек общественного питания.

- В переходном режиме начнут работу предприятия площадью не более 50 кв.м, и только при условии обслуживания клиентов с использованием одноразовой посуды и запрете массовых мероприятий,- рассказала начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов минэкономразвития региона Лариса Сверкунова, - а вот уже режим стабилизации позволит увеличить число посадочных мест и возобновит банкеты. Штатный откроет весь общепит на территории края.

Также план включает в себя рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
коронавирус предприниматели
 
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