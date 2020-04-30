Бизнесу Забайкалья представили план постепенного выхода из карантина

Особое внимание уделено общепиту



Министерство экономического развития Забайкальского края представило предпринимателям поэтапный план постепенного выхода из карантина. Он состоится из трёх режимов - переходного, стабилизационного и штатного.



- Сейчас в нашем регионе продолжает действовать режим ограничений,- рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев, - но карантин не может длиться вечно, поэтому важно готовиться к возвращению в обычный режим. Особенно это беспокоит общепит - как открыться и как сделать всё без нарушений.



В плане предусмотрено поэтапное открытие точек общественного питания.



- В переходном режиме начнут работу предприятия площадью не более 50 кв.м, и только при условии обслуживания клиентов с использованием одноразовой посуды и запрете массовых мероприятий,- рассказала начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов минэкономразвития региона Лариса Сверкунова, - а вот уже режим стабилизации позволит увеличить число посадочных мест и возобновит банкеты. Штатный откроет весь общепит на территории края.



Также план включает в себя рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

