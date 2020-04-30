В Бурятии обнаружили фальсифицированное сливочное масло

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Образец масла «Крестьянское» не отвечает техническим регламентам и ГОСТу



В Бурятии в марте специалисты управления Россельхознадзора отобрали пробу сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, произведённого в Самаре ООО «Мирсапром».



Проба была направлена на исследование в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.



- В результате исследований в масле обнаружены растительные жиры и масла, свидетельствующие о фальсификации товара. Согласно техническим регламентам, продукция с растительным жиром должна содержать на упаковке маркировку «продукт с заменителем молочного жира». Таким образом, образец масла не отвечает техническим регламентам и ГОСТу, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



ООО «Мирсапром» выдано предписание о прекращении действия декларации соответствия данной продукции.



Кроме того, информация о фальсифицированной продукции направлена в управление Россельхознадзора по Самарской области и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации.















