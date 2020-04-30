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В Бурятии обнаружили фальсифицированное сливочное масло

В Бурятии обнаружили фальсифицированное сливочное масло
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Образец масла «Крестьянское» не отвечает техническим регламентам и ГОСТу

В Бурятии в марте специалисты управления Россельхознадзора отобрали пробу сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, произведённого в Самаре ООО «Мирсапром».

Проба была направлена на исследование в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

- В результате исследований в масле обнаружены растительные жиры и масла, свидетельствующие о фальсификации товара. Согласно техническим регламентам, продукция с растительным жиром должна содержать на упаковке маркировку «продукт с заменителем молочного жира». Таким образом, образец масла не отвечает техническим регламентам и ГОСТу, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

ООО «Мирсапром» выдано предписание о прекращении действия декларации соответствия данной продукции.

Кроме того, информация о фальсифицированной продукции направлена в управление Россельхознадзора по Самарской области и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации.







Россельхознадзор продукты питания
 
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