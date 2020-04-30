Работники предприятий жалуются бурятскому омбудсмену
Жители Бурятии продолжают обращаться к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой по вопросам обеспечения прав в период режима самоизоляции. На телефон горячей линии поступило 179 звонков и писем - всего с 25 марта к омбудсмену поступило 318 обращений.
Чаще всего сообщают о нарушении трудовых прав – работники жалуются на несоблюдение ограничений, оформление в принудительном порядке отпусков без сохранения заработной платы, очередных оплачиваемых отпусков не по графику. Ряд обратившихся беспокоится о начислении и выплате заработной платы.
Омбудсмен сообщила о сложившейся ситуации всем профильным ведомствам и учреждениям. Кроме того, соответствующие письма о принятии мер реагирования направлены непосредственно работодателям.
- Например, предприятие ресторанно-гостиничного комплекса ООО «Форт-Росс» сообщило, что беспокойства работников по поводу невыплаты зарплаты из-за неработающих сотрудников бухгалтерии не обоснованы. АО «Бурятнефтепродукт» сообщило о принимаемых противоэпидемических, санитарных и профилактических мерах для обеспечения непрерывной деятельности, - сообщает аппарат уполномоченного.
Государственная инспекция труда по сообщениям, поступившим на «горячую линию» уполномоченного, выдала предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства следующим работодателям: ООО «Домино», ООО «Электротехком», СТО «Восточный», ИП Волков А.Г., ИП Урбаева В.С.
МВД по Бурятия сообщило, что в отношении ИП Субанова В.Б. (собственник «Мегамойки») составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ и направлен в суд для рассмотрения.
В Бурятии работодатели во время пандемии получают предостережения
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 30.04.2020
Работники предприятий жалуются бурятскому омбудсмену
Бизнес, 30.04.2020
Одних только масок медики получат 85 тысяч штук
Депутаты Улан-Удэнского горсовета рассмотрели вопрос о «наливайках», расположенных в многоквартирных домах
В пункте приёма древесины «на глазах» не было информации об организации
В четырёхзвездочном отеле будет 250 номеров
Магазины зафиксировали цены на 48 самых популярных товаров
Таможенники обнаружили контрафактные часы, брелоки, игрушки и чехлы
Они заработают с 1 мая
А жителям Бурятии предлагают стать общественными контролёрами соблюдения мер профилактики коронавируса
Субсидии предоставят городскому общественному транспорту и межрайонным перевозчикам
Здоровье бывшего работника рудника подорвало профессиональное заболевание
Директор Азиатско-Тихоокеанского банка в Бурятии Светлана Свиридова в интервью рассказала о работе учреждения в период пандемии, о мерах поддержки для физических и юридических лиц и участии в развитии социальной жизни республики
В очереди на проезд через границу находится более 300 грузовых автомобилей из различных регионов
Бизнес, 27.04.2020
Заявки принимаются до 16 мая
Бизнес, 27.04.2020
Стартовал новый бесплатный проект для общения и развлечения во время самоизоляции