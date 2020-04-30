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В Бурятии работодатели во время пандемии получают предостережения

В Бурятии работодатели во время пандемии получают предостережения
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Работники предприятий жалуются бурятскому омбудсмену 

Жители Бурятии продолжают обращаться к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой по вопросам обеспечения прав в период режима самоизоляции. На телефон горячей линии поступило 179 звонков и писем - всего с 25 марта к омбудсмену поступило 318 обращений.

Чаще всего сообщают о нарушении трудовых прав – работники жалуются на несоблюдение ограничений, оформление в принудительном порядке отпусков без сохранения заработной платы, очередных оплачиваемых отпусков не по графику. Ряд обратившихся беспокоится о начислении и выплате заработной платы.

Омбудсмен сообщила о сложившейся ситуации всем профильным ведомствам и учреждениям. Кроме того, соответствующие письма о принятии мер реагирования направлены непосредственно работодателям.

- Например, предприятие ресторанно-гостиничного комплекса ООО «Форт-Росс» сообщило, что беспокойства работников по поводу невыплаты зарплаты из-за неработающих сотрудников бухгалтерии не обоснованы. АО «Бурятнефтепродукт» сообщило о принимаемых противоэпидемических, санитарных и профилактических мерах для обеспечения непрерывной деятельности, - сообщает аппарат уполномоченного.

Государственная инспекция труда по сообщениям, поступившим на «горячую линию» уполномоченного, выдала предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства следующим работодателям: ООО «Домино», ООО «Электротехком», СТО «Восточный», ИП Волков А.Г., ИП Урбаева В.С.

МВД по Бурятия сообщило, что в отношении ИП Субанова В.Б. (собственник «Мегамойки») составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ и направлен в суд для рассмотрения.

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