Одних только масок медики получат 85 тысяч штук
Министерству здравоохранения Бурятии в дар передана большая партия средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией коронавируса. Это 85 тысяч медицинских масок, 10 тысяч хирургических медицинских масок, 10 тысяч респираторов, 5 тысяч штук перчаток и 100 комплектов защитной медицинской одежды.
Доставка помощи в республику из Китая организована и профинансирована «Забайкальским горнорудным предприятием». Средства защиты переданы Территориальному центру медицины катастроф Бурятии и будут распределены министерством по медицинским учреждениям региона.
По информации представителя предприятия, руководство ЗГРП ещё месяц назад приняло решение оказать помощь в обеспечении врачей республики Бурятия средствами защиты. Однако из-за дефицита и логистических вопросов возникли сложности поиска поставщика, способного поставить существенное количество качественных медицинских изделий.
ЗГРП подарило врачам Бурятии средства индивидуальной защиты
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