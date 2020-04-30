ЗГРП подарило врачам Бурятии средства индивидуальной защиты

Одних только масок медики получат 85 тысяч штук



Министерству здравоохранения Бурятии в дар передана большая партия средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией коронавируса. Это 85 тысяч медицинских масок, 10 тысяч хирургических медицинских масок, 10 тысяч респираторов, 5 тысяч штук перчаток и 100 комплектов защитной медицинской одежды.



Доставка помощи в республику из Китая организована и профинансирована «Забайкальским горнорудным предприятием». Средства защиты переданы Территориальному центру медицины катастроф Бурятии и будут распределены министерством по медицинским учреждениям региона.



По информации представителя предприятия, руководство ЗГРП ещё месяц назад приняло решение оказать помощь в обеспечении врачей республики Бурятия средствами защиты. Однако из-за дефицита и логистических вопросов возникли сложности поиска поставщика, способного поставить существенное количество качественных медицинских изделий.



