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ЗГРП подарило врачам Бурятии средства индивидуальной защиты

ЗГРП подарило врачам Бурятии средства индивидуальной защиты
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Одних только масок медики получат 85 тысяч штук

Министерству здравоохранения Бурятии в дар передана большая партия средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией коронавируса. Это 85 тысяч медицинских масок, 10 тысяч хирургических медицинских масок, 10 тысяч респираторов, 5 тысяч штук перчаток и 100 комплектов защитной медицинской одежды.

Доставка помощи в республику из Китая организована и профинансирована «Забайкальским горнорудным предприятием». Средства защиты переданы Территориальному центру медицины катастроф Бурятии и будут распределены министерством по медицинским учреждениям региона.

По информации представителя предприятия, руководство ЗГРП ещё месяц назад приняло решение оказать помощь в обеспечении врачей республики Бурятия средствами защиты. Однако из-за дефицита и логистических вопросов возникли сложности поиска поставщика, способного поставить существенное количество качественных медицинских изделий.

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