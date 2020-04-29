 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Апреля

28 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ рассмотрели возможность ограничений продажи алкоголя

В Улан-Удэ рассмотрели возможность ограничений продажи алкоголя
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты Улан-Удэнского горсовета рассмотрели вопрос о «наливайках», расположенных в многоквартирных домах

Это уже не первое депутатское заседание по вопросу "наливаек". Депутаты горсовета поднимают проблему с сентября прошлого года, так как жители города неоднократно жаловались народным избранникам на шум и нетрезвых посетителей.

Напомним, 17 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах. 24 апреля закон подписал Президент России Владимир Путин. Теперь нельзя будет торговать алкоголем там, где площадь помещения менее 20 кв. метров. Кроме того, региональные власти могут предусмотреть дополнительные ограничения по площади вплоть до полного запрета всех баров в многоквартирных домах.

По данным Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации Улан-Удэ, в городе работает 139 пивных баров, 83 из них расположено в жилых домах. Чаще всего бары открыты до 23:00, но есть и такие заведения, которые работают круглосуточно. Средняя площадь баров составляет 20 кв. метров, а это значит, что после вступления в силу федерального закона закроется около трети из них.

- Мы должны учесть интересы и горожан, и предпринимателей, которые платят налоги в городскую казну. Тем более что время сейчас непростое. Будем прорабатывать вопрос дальше вместе с администрацией города, сделаем запросы в Министерство экономики Бурятии, - говорит председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

В качестве одной из мер было предложено ограничить время работы баров в жилых домах до 20:00 или 21:00.

алкоголь ГорсоветУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии суд назначил предупреждение пункту приёма леса
В Бурятии суд назначил предупреждение пункту приёма леса
Бизнес, 29.04.2020
В пункте приёма древесины «на глазах» не было информации об организации
В Улан-Удэ обещают возвести семиэтажный отель
В Улан-Удэ обещают возвести семиэтажный отель
Бизнес, 29.04.2020
В четырёхзвездочном отеле будет 250 номеров
В торговых сетях Иркутской области стартовал проект «Цена зафиксирована»
В торговых сетях Иркутской области стартовал проект «Цена зафиксирована»
Бизнес, 29.04.2020
Магазины зафиксировали цены на 48 самых популярных товаров
Иркутские таможенники выявили почти 20 тысяч контрафактных товаров
Иркутские таможенники выявили почти 20 тысяч контрафактных товаров
Бизнес, 29.04.2020
Таможенники обнаружили контрафактные часы, брелоки, игрушки и чехлы
В Бурятии «Титану» и «Абсолюту» рекомендовали тепловизоры на входе
В Бурятии «Титану» и «Абсолюту» рекомендовали тепловизоры на входе
Бизнес, 29.04.2020
А жителям Бурятии предлагают стать  общественными контролёрами соблюдения мер профилактики коронавируса
В Бурятии перевозчикам выплатят от 10 до 15 тысяч
В Бурятии перевозчикам выплатят от 10 до 15 тысяч
Бизнес, 28.04.2020
Субсидии предоставят городскому общественному транспорту и межрайонным перевозчикам
В Бурятии семья умершего горнорабочего отсудила почти миллион
В Бурятии семья умершего горнорабочего отсудила почти миллион
Бизнес, 28.04.2020
Здоровье бывшего работника рудника подорвало профессиональное заболевание
Директор АТБ в Бурятии: «Для всех клиентов ввели меры поддержки»
Директор АТБ в Бурятии: «Для всех клиентов ввели меры поддержки»
Бизнес, 28.04.2020
Директор Азиатско-Тихоокеанского банка в Бурятии Светлана Свиридова в интервью рассказала о работе учреждения в период пандемии, о мерах поддержки для физических и юридических лиц и участии в развитии социальной жизни республики
В Бурятии просят воздержаться от поездок через пункт пропуска «Забайкальск»
В Бурятии просят воздержаться от поездок через пункт пропуска «Забайкальск»
Бизнес, 28.04.2020
В очереди на проезд через границу находится более 300 грузовых автомобилей из различных регионов
Жителей Бурятии приглашают интересно провести время в «Доме по другим правилам»
Жителей Бурятии приглашают интересно провести время в «Доме по другим правилам»
Бизнес, 27.04.2020
Стартовал новый бесплатный проект для общения и развлечения во время самоизоляции
В Улан-Удэ производители хлеба получили предупреждение прокурора
В Улан-Удэ производители хлеба получили предупреждение прокурора
Бизнес, 27.04.2020
Прокуратура «играет на опережение», предупреждая возможный рост цен
В Улан-Удэ запретили торговлю мобильниками и планшетами
В Улан-Удэ запретили торговлю мобильниками и планшетами
Бизнес, 27.04.2020
В Бурятии принята очередная мера по борьбе с коронавирусом
В Забайкалье из-за закрывшихся банков не выдавали пенсии
В Забайкалье из-за закрывшихся банков не выдавали пенсии
Бизнес, 27.04.2020
Пожилые люди пожаловались в краевой минэконом

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^