В Улан-Удэ рассмотрели возможность ограничений продажи алкоголя

Депутаты Улан-Удэнского горсовета рассмотрели вопрос о «наливайках», расположенных в многоквартирных домах



Это уже не первое депутатское заседание по вопросу "наливаек". Депутаты горсовета поднимают проблему с сентября прошлого года, так как жители города неоднократно жаловались народным избранникам на шум и нетрезвых посетителей.



Напомним, 17 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах. 24 апреля закон подписал Президент России Владимир Путин. Теперь нельзя будет торговать алкоголем там, где площадь помещения менее 20 кв. метров. Кроме того, региональные власти могут предусмотреть дополнительные ограничения по площади вплоть до полного запрета всех баров в многоквартирных домах.



По данным Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации Улан-Удэ, в городе работает 139 пивных баров, 83 из них расположено в жилых домах. Чаще всего бары открыты до 23:00, но есть и такие заведения, которые работают круглосуточно. Средняя площадь баров составляет 20 кв. метров, а это значит, что после вступления в силу федерального закона закроется около трети из них.



- Мы должны учесть интересы и горожан, и предпринимателей, которые платят налоги в городскую казну. Тем более что время сейчас непростое. Будем прорабатывать вопрос дальше вместе с администрацией города, сделаем запросы в Министерство экономики Бурятии, - говорит председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



В качестве одной из мер было предложено ограничить время работы баров в жилых домах до 20:00 или 21:00.



