Иркутские таможенники выявили почти 20 тысяч контрафактных товаров

Бизнес, Фото: Иркутская таможня

Таможенники обнаружили контрафактные часы, брелоки, игрушки и чехлы



В Иркутской области в первом квартале 2020 года выявили 19 318 единиц контрафактных товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Сумма предотвращенного экономического ущерба составила около 12,9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.



Таможенники в этом году выявили контрафактные брелоки, заглушки для ремней безопасности, поддельные часы с маркировкой «HUBLOT», «DIOR», «PATEK PHILIPPE», контрафактные игрушки, чехлы для телефонов и другие товары.



Кроме того, Иркутская таможня контролирует международные почтовые отправления (МПО) в адрес физических лиц, маркированные товарными знаками, включенными в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.



Всего было выявлено 35 таких посылок, содержащих товары с признаками контрафакта, поступивших в адрес жителей Иркутской области. В частности, правообладатели подтвердили контрафактность 12 единиц запасных частей к автомобилям, поступивших из Кореи.



За январь-март за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности Иркутской таможней возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Ещё 21 дело было возбуждено по фактам выявления контрафактной продукции территориальными органами МВД.



