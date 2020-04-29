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Иркутские таможенники выявили почти 20 тысяч контрафактных товаров

Иркутские таможенники выявили почти 20 тысяч контрафактных товаров
Бизнес,  Фото:Иркутская таможня
Таможенники обнаружили контрафактные часы, брелоки, игрушки и чехлы

В Иркутской области в первом квартале 2020 года выявили 19 318 единиц контрафактных товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Сумма предотвращенного экономического ущерба составила около 12,9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Таможенники в этом году выявили контрафактные брелоки, заглушки для ремней безопасности, поддельные часы с маркировкой «HUBLOT», «DIOR», «PATEK PHILIPPE», контрафактные игрушки, чехлы для телефонов и другие товары.

Кроме того, Иркутская таможня контролирует международные почтовые отправления (МПО) в адрес физических лиц, маркированные товарными знаками, включенными в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Всего было выявлено 35 таких посылок, содержащих товары с признаками контрафакта, поступивших в адрес жителей Иркутской области. В частности, правообладатели подтвердили контрафактность 12 единиц запасных частей к автомобилям, поступивших из Кореи.

За январь-март за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности Иркутской таможней возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Ещё 21 дело было возбуждено по фактам выявления контрафактной продукции территориальными органами МВД.

Таможня контрафактная продукция
 
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