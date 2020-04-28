Субсидии предоставят городскому общественному транспорту и межрайонным перевозчикам
В Бурятии городскому общественному транспорту и перевозчикам по межмуниципальным маршрутам будут предоставлены субсидии на возмещение части затрат, понесённые с 1 по 30 апреля.
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова республиканский минтранс разработал проекты постановлений о предоставлении субсидии юридическим лицам и предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в период с 1 по 30 апреля.
Проекты постановлений находятся на согласовании. Как только будет решен вопрос с финансированием этого регионального решения, то на каждый простаивающий автобус будет выплачено из республиканского бюджета 10 тысяч рублей, а на автобус, выходящий на маршрут и имеющий неполную загрузку - 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В Бурятии перевозчикам выплатят от 10 до 15 тысяч
Бизнес, Фото:
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