В Бурятии перевозчикам выплатят от 10 до 15 тысяч

Субсидии предоставят городскому общественному транспорту и межрайонным перевозчикам



В Бурятии городскому общественному транспорту и перевозчикам по межмуниципальным маршрутам будут предоставлены субсидии на возмещение части затрат, понесённые с 1 по 30 апреля.



По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова республиканский минтранс разработал проекты постановлений о предоставлении субсидии юридическим лицам и предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в период с 1 по 30 апреля.



Проекты постановлений находятся на согласовании. Как только будет решен вопрос с финансированием этого регионального решения, то на каждый простаивающий автобус будет выплачено из республиканского бюджета 10 тысяч рублей, а на автобус, выходящий на маршрут и имеющий неполную загрузку - 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

