Директор АТБ в Бурятии: «Для всех клиентов ввели меры поддержки»



Сегодня мы поговорим со Свиридовой Светланой Васильевной, директором Азиатско-Тихоокеанского Банка в Республике Бурятия. Поговорим о работе Банка в период пандемии, программах для физических и юридических лиц, а также о том, как кредитной организации удалось выйти на прибыль и о роли АТБ в развитии социальной жизни нашего региона.



- Первый и самый актуальный вопрос в связи с происходящей ситуацией в стране: как работает АТБ в данный период? Какие меры поддержки вы предлагаете своим клиентам?

- Офисы в населённых пунктах Республики Бурятия работают с незначительной корректировкой рабочего времени. Что касается офисов в г. Улан-Удэ, то банк работает в штатном режиме. Часть офисов нашего Банка работают с незначительной корректировкой времени рабочего дня, тем не менее, АТБ продолжает полностью исполнять свои финансовые обязательства перед всеми клиентами. В частности, я говорю о наших вкладчиках, которые переживают, что Банк может «заморозить» их счёт или перестать начислять и выплачивать проценты. Заверяю, что мы никак не меняем условий договора и продолжаем их полностью соблюдать.

Что касается помощи, то действительно мы столкнулись с проблемой, которая требует ответственных и незамедлительных действий в борьбе с ней. АТБ полностью поддерживает решение Правительства РФ в вопросе о самоизоляции граждан с целью улучшения эпидемиологической обстановки. При этом мы прекрасно понимаем, что большая часть населения, в том числе и наши клиенты, имеют финансовые обязательства, которые в настоящее время исполнять не могут. Именно поэтому мы ввели все необходимые меры поддержки для клиентов нашего Банка.



- Какие именно? Они касаются только физических лиц или юридические лица также могут рассчитывать на помощь со стороны Банка?

- К сожалению, в трудной финансовой ситуации сейчас может оказаться как физическое лицо, так и владелец собственного бизнеса. Мы не разделяем категории клиентов, а оказываем помощь любому заёмщику, попавшему в трудную ситуацию. Мы ориентируемся на актуальный график нерабочих дней, принятый федеральными и региональными властями. Так, например, АТБ переносит все платежи по кредитам, а для заёмщиков, имеющих больничный лист или документальное подтверждение снижения дохода более чем на 30%, мы готовы предоставить единоразовую отсрочку платежа на полгода. Для юридических лиц, которые оказались, пожалуй, в самой сложной финансовой ситуации, мы предлагаем не только отсрочку платежа на три месяца и более, но и работаем над упрощением процесса выдачи кредита.



- Если говорить о работе Банка в целом, в 2019 году АТБ вышел на чистую прибыль?

- Да, мы получили официальное аудиторское заключение, подтверждённое компанией KPMG, согласно которому по итогам 2019 года чистая прибыль АТБ составила 4,341 млрд рублей. Активы Банка за 2019 г. выросли на 13,5% в основном за счёт увеличения объёма выданных кредитов. Собственные средства АТБ значительно увеличились на 45,7% за счёт прибыли, полученной в отчётный период. Положительный финансовый результат достигнут, в частности, благодаря увеличению чистых процентных доходов, при этом произошло улучшение качества активов банка.



- Что банк делает, чтобы оправдать доверие клиентов в текущей ситуации?

- Да, бизнесу, да и собственно всем нам, сейчас нелегко. Тем важнее работать вместе, помогать друг другу. Естественно, что заёмщики, пострадавшие от пандемии могут рассчитывать на реструктуризацию, отсрочку платежей, т.н. кредитные каникулы. Все случаи рассматриваем очень внимательно. Притом, что важно, часто рассматриваем дистанционно. Это не только удобно, но и безопаснее. К тому же, мы очень активно участвуем в антикризисных программах государственной поддержки, прежде всего малого и среднего бизнеса.

И сами, конечно, не сидим сложа руки – определили наиболее интересные для нас отрасли, готовы предложить им выгодные условия. И делаем это проактивно: не дожидаемся, когда обратятся к нам, а сами предлагаем клиентам наиболее полезные в данный момент продукты.



- АТБ в Республике Бурятия представлен в Улан-Удэ, Кабанске, Кяхте и Северобайкальске. Имея такое распространение, Вы поддерживаете диалог с местной властью?

- Азиатско-Тихоокеанский Банк всегда открыт к диалогу с местной властью. Ведь такое взаимодействие – это реальный рычаг воздействия на экономическое развитие нашего региона. Как показывает практика нашего Банка, только комплексный подход в решении задач помогает добиться нужного результата. В настоящее время мы уже участвуем в реализации государственных программ по поддержке регионального бизнеса и местного населения.



- АТБ активно участвует в государственных программах для бизнеса. Что сегодня Вы можете предложить своим действующим и потенциальным клиентам?

- АТБ является участником нескольких государственных программ. Среди них программы для бизнеса – Программа субсидирования субъектов МСП Минэкономразвития, Программа стимулирования кредитования субъектов МСП Корпорации МСП. При этом даже по государственным программам мы предлагаем собственный продукт, например, по Программе МЭР предприниматели получают льготные кредиты в АТБ по ставке от 7,7%, не оплачивая дополнительные комиссии и сборы. Такие условия распространяются на кредиты на суммы от 3 млн до 1 млрд рублей и на срок до 10 лет. По Программе МСП предоставляется кредит на сумму от 3 млн рублей по ставке от 8,5% годовых. При этом Банк оказывает полную консультационную помощь предпринимателям, нуждающимся в кредите, и подбирает для них наиболее подходящую программу. Если же предпринимателю не подходит ни одна государственная программа, в АТБ есть собственные программы для кредитования малого, среднего и микробизнеса, программа беззалогового кредитования, торговое финансирование и проектное кредитование.

Любая госпрограмма – это в первую очередь помощь и поддержка населения. Но согласитесь, что как только вы слышите о льготах, специальных программах и предложениях, в голове рисуются хождения по разным инстанциям, долгие очереди и заполнение кипы документов. Участие Банка в подобных программах позволяет сохранить время и силы. Специалисты АТБ проводят полную консультацию, рассчитывают платёж, подбирают оптимальные условия, помогают заполнить вместе с вами все необходимые документы. Самое главное то, что мы видим позитивные результаты участия Банка в программах, востребованных у населения.



- Кстати, АТБ – участник государственной льготной программы «Дальневосточная ипотека». Насколько нам известно, в Банке действует ставка ниже даже той льготной, которую предлагает государство и все другие банки.

- Это действительно так. АТБ в начале марта снизил процентные ставки по ипотеке, но что особенно актуально для дальневосточников – у нас есть дальневосточная ипотека, при соблюдении ряда условий можно получить кредит под 1,6% годовых, значительно ниже инфляции.

Также с 21 апреля можно подать и получить одобрение по программе ипотеки с государственной поддержкой по ставке до 6,5%, анонсированной Президентом Российской Федерации на прошлой неделе.



- У вас есть собственные ипотечные программы, которые будут интересны нашим жителям?

- Конечно, Банк активно работает и над собственными ипотечными программами, разрабатывая их под запросы и требования современного потребителя. Квартира на этапе строительства, вторичная недвижимость, специальная программа для военнослужащих – самые востребованные предложения на рынке ипотечного кредитования. Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает сразу четыре программы, включающие в себя все перечисленное выше, а также рефинансирование, позволяющее выплатить ипотеку, оформленную в стороннем банке, на более выгодных условиях.

Важно отметить, что каждое ипотечное предложение АТБ содержит условия, при которых клиент имеет возможность сэкономить на процентной ставке, подбирая сразу несколько вариантов недвижимости и способов оформления.

Не менее актуальным для населения продуктом является рефинансирование ранее оформленных ипотечных кредитов – это возможность переоформить действующую ипотеку и тем самым снизить ежемесячный платеж.



- Мы подвели с вами финансовые итоги работы Банка, но ведь АТБ активно участвует и в социально-экономическом развитии жизни региона, а также активно занимается благотворительностью. Какие проекты уже удалось осуществить?

- Для нашего Банка все, что связанно с помощью или благотворительностью не является как таковым словом «проект». Это, скорее всего, можно описать словом – «участие». АТБ в Республике Бурятия уже традиционно сотрудничает с администрацией Советского района города, принимает активное участие в проведении социальных мероприятий: в рамках празднования Дня Победы. Банк ежегодно выступает спонсором праздничных мероприятий; адресно оказывает помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помогает общественным организациям, активно принимают участие в благотворительности и сотрудники АТБ лично.

В планах есть также серьёзные проекты, и я уверена, что скоро наши идеи реализуются в Республике Бурятия.

