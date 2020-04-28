В Бурятии просят воздержаться от поездок через пункт пропуска «Забайкальск»

В очереди на проезд через границу находится более 300 грузовых автомобилей из различных регионов



В связи с распространением коронавирусной инфекции Китай ограничил движение машин через грузовой международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» - не более 12 транспортных средств в сутки. В очереди же на проезд через границу находится более 300 грузовых автомобилей из различных регионов России. Из-за этого сложилась социально-опасная обстановка.



В целях недопущения их дальнейшего скапливания минтранс Бурятии рекомендует грузоперевозчикам воздержаться от поездок, следующих из республики через Забайкальский край в направлении пункта пропуска «Забайкальск».



В случае нахождения на территории Забайкальского края грузоперевозчики обязаны выполнять требования комплекса ограничительных и иных мероприятий.

