В очереди на проезд через границу находится более 300 грузовых автомобилей из различных регионов
В связи с распространением коронавирусной инфекции Китай ограничил движение машин через грузовой международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» - не более 12 транспортных средств в сутки. В очереди же на проезд через границу находится более 300 грузовых автомобилей из различных регионов России. Из-за этого сложилась социально-опасная обстановка.
В целях недопущения их дальнейшего скапливания минтранс Бурятии рекомендует грузоперевозчикам воздержаться от поездок, следующих из республики через Забайкальский край в направлении пункта пропуска «Забайкальск».
В случае нахождения на территории Забайкальского края грузоперевозчики обязаны выполнять требования комплекса ограничительных и иных мероприятий.
В Бурятии просят воздержаться от поездок через пункт пропуска «Забайкальск»
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